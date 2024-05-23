Волинська облрада перевела свої комунікації у WhatsApp





Про це йдеться у відповіді Волинської обласної ради на запит представниці Інституту масової інформації, передає



«Додаток WhatsApp є основним інструментом комунікації серед працівників виконавчого апарату обласної ради», — йдеться в листі.



Як повідомляє ІМІ, раніше у Волинській обласній раді користувалися в роботі телеграмом. У ст. 14 регламенту, затвердженого рішенням сесії облради від 10 грудня 2020 року, було передбачено використання додатку «Телеграм» працівниками виконавчого апарату обласної ради для вирішення робочих питань.



А тому з метою покращення інформаційної безпеки у Волинській обласній раді 14 листопада 2024 року облрада вирішила замінити телеграм на вотсап.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Волинської обласної ради під час роботи мають використовувати месенджер «Вотсап». Раніше вони використовували телеграм.Про це йдеться у відповіді Волинської обласної ради на запит представниці Інституту масової інформації, передає Детектор медіа «Додаток WhatsApp є основним інструментом комунікації серед працівників виконавчого апарату обласної ради», — йдеться в листі.Як повідомляє ІМІ, раніше у Волинській обласній раді користувалися в роботі телеграмом. У ст. 14 регламенту, затвердженого рішенням сесії облради від 10 грудня 2020 року, було передбачено використання додатку «Телеграм» працівниками виконавчого апарату обласної ради для вирішення робочих питань.А тому з метою покращення інформаційної безпеки у Волинській обласній раді 14 листопада 2024 року облрада вирішила замінити телеграм на вотсап.

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