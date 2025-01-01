Не стало Героя з Волині Павла Ширніна
Сьогодні, 21:15
На жаль, не стало ще одного відважного воїна, мешканця села Острови Колківської громади Павла Ширніна, який помер 17 січня 2025 року в Харківській області.
Павло Ширнін народився 30 січня 1997 року. Був солдатом, інспектором прикордонної служби 2-ї категорії – механік-водій 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 1-ї прикордонної застави 3-го відділу прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 1-го прикордонного загону військової частини 9937.
«На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.
Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» – написали у Колківській громаді.
Про дату та час поховання повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого Героя.
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Павло Ширнін народився 30 січня 1997 року. Був солдатом, інспектором прикордонної служби 2-ї категорії – механік-водій 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 1-ї прикордонної застави 3-го відділу прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 1-го прикордонного загону військової частини 9937.
«На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.
Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» – написали у Колківській громаді.
Про дату та час поховання повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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