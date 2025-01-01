Не стало Героя з Волині Павла Ширніна

На жаль, не стало ще одного відважного воїна, мешканця села Острови Колківської громади, який помер 17 січня 2025 року в Харківській області.Павло Ширнін народився 30 січня 1997 року. Був солдатом, інспектором прикордонної служби 2-ї категорії – механік-водій 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 1-ї прикордонної застави 3-го відділу прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 1-го прикордонного загону військової частини 9937.«На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» – написали у Колківській громаді.Про дату та час поховання повідомлять згодом.ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого Героя.