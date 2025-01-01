Не стало Героя з Волині Павла Ширніна

Не стало Героя з Волині Павла Ширніна
На жаль, не стало ще одного відважного воїна, мешканця села Острови Колківської громади Павла Ширніна, який помер 17 січня 2025 року в Харківській області.

Павло Ширнін народився 30 січня 1997 року. Був солдатом, інспектором прикордонної служби 2-ї категорії – механік-водій 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 1-ї прикордонної застави 3-го відділу прикордонної служби 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 1-го прикордонного загону військової частини 9937.
Не стало Героя з Волині Павла Ширніна


«На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» – написали у Колківській громаді.

Про дату та час поховання повідомлять згодом.

ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого Героя.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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