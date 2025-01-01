Прогноз магнітних бур на 8-9 квітня: якою буде сонячна активність

Прогноз магнітних бур на 8-9 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-9 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

8 квітня

У вівторок, 8 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

9 квітня

У середу, 9 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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