Прогноз магнітних бур на 8-9 квітня: якою буде сонячна активність
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-9 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
8 квітня
У вівторок, 8 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
9 квітня
У середу, 9 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
8 квітня
У вівторок, 8 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
9 квітня
У середу, 9 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Прогноз магнітних бур на 8-9 квітня: якою буде сонячна активність
Сьогодні, 01:30
8 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Козюра пішов з посади радника голови Волинської ОВА
07 квітня, 23:19
У Ківерцях відкриють Центр життєстійкості
07 квітня, 22:43
Волинська облрада перевела свої комунікації у WhatsApp
07 квітня, 22:12