Коли українці святкуватимуть Великдень 2025 року: основні традиції найсвітлішого церковного дня року

На відміну від Різдва Христового дата Великодня змінюється щороку. Вона визначається залежно від дати першого повного Місяця після весняного рівнодення.2025 року християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове одночасно — 20 квітня.Великдень є офіційним святом в Україні. Оскільки воно завжди припадає на неділю, наступний понеділок зазвичай є вихідним. Проте це правило не діє під час воєнного стану. Тому, якщо воєнний стан подовжиться, понеділок 21 квітня 2025 року буде робочим днем.Святкуванню Великодня передує Великий піст, який триває сім тижнів. У цей період віряни утримуються від їжі тваринного походження, такої як м’ясо, яйця, молоко та масло.Останній тиждень перед Великоднем, Страсний тиждень, має особливе значення для християн. Протягом цих днів згадують Страсті Христові та його останні дні на землі.Великий понеділок присвячений згадці старозавітного патріарха Йосипа та прокляттю смоківниці. Цього дня також починається підготовка до мироносіння — миро готують від понеділка до середи, а в четвер його освячують.У вівторок Страсного тижня віряни згадують, як Христос навчав у Єрусалимському храмі, і народ вважав Його пророком.Велика середа (Страсна середа) — день, коли Ісус був відданий на страждання і смерть. Цього дня в службі прославляється «грішниця», яка вилила миро на голову Ісуса, і засуджується зрада Юди.У Чистий четвер віряни згадують установлення таїнства Євхаристії — причастя Тіла і Крові Христових.Велика п’ятниця — найскорботніший день, коли Ісуса розп’яли і Він помер, викупивши гріхи людства. Цього дня віряни зазвичай проводять час у роздумах і згадках про життя і вчення Христа.У суботу згадують, як Ісус, згідно з Біблією, зійшов у пекло і вивів праведників. Ввечері суботи починається святкове богослужіння в храмах.Паски та крашанки слід освятити до сходу сонця. Після цього потрібно поділитися милостинею з нужденними, що, за віруваннями, приносить благополуччя в дім. Після півночі проводиться урочиста Великодня заутреня в храмах та церквах. У неділю на Великдень вся сім’я збирається разом за святковим столом, щоб розговітися. Трапезу зазвичай починають з яєць.Церква наголошує, що не слід приносити до церкви все без винятку для освячення.На Великдень не можна святити:алкоголь,страви, приготовані з крові тварин,фрукти та овочі,матеріальні цінності.Також є певні обмеження в діях на Великдень:не можна виконувати важку фізичну роботу, займатися хатніми справами — не можна будувати, ремонтувати, прибирати чи прати,не можна сваритися, лаятися чи мати погані наміри, хоча це, звісно, не слід робити в будь-який день,на Великдень не можна вінчатися або відвідувати кладовище.Освячену їжу не можна викидати — її рекомендується віддати тваринам або спалити.