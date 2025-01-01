Курс валют на 8 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Курс долара

1 долар США — 41,08 (-11 коп.)



Курс євро

1 євро — 44,05 (-50 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 10,49 (-21 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 8 квітня. Долар втратив 11 коп. Євро стрімко зменшився аж на 50 коп. Злотий здешевшав на 21 коп.Курс долара1 долар США — 41,08 (-11 коп.)Курс євро1 євро — 44,05 (-50 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 10,49 (-21 коп.)

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