Оштрафували чоловіка, котрий у Ветлах вилаяв односелицю

Оштрафували чоловіка, котрий у Ветлах вилаяв односелицю
На мешканця громади наклали адміністративне стягнення за дрібне хуліганство.

Інцидент, про який кореспондент сайту Район Любешів дізнався з постанови Любешівського районного суду, трапився 16 березня в селі Ветли.

Тоді, близько 15:00 години, на вулиці Поліській, поблизу магазину «Надія», п'яний місцевий мешканець висловлювався нецензурною лайкою щодо своєї односелиці, чим порушив громадський порядок та спокій громадян. Протверезівши, наступного дня він визнав свою вину та ходив до потерпілої просити вибачення, проте судової відповідальності все ж уникнути йому не вдалося.

Як наслідок суд визнав його винним у вчиненні дрібного хуліганства, оштрафував на 51 гривню та стягнув ще 605 гривень судового збору.

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Теги: суд, покарання
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