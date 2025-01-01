Росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою та дронами

Росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою та дронами
У ніч на 8 квітня, починаючи з 19:00 попереднього дня, Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М із району Курська та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із району Приморсько-Ахтарська.

Станом на 8 ранку підтвердили збиття 9 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, повідомили Повітряні сили. Ще 31 дрон-імітатор – локаційно втрачено.

"Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина", – розповіли військові.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

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Теги: Україна, росія, війна
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