На Волині 19-річний водій авто на смерть збив чоловіка
Сьогодні, 09:52
На Шаччині внаслідок ДТП загинув пішохід, поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 7 квітня, на автодорозі поблизу Шацька.
19-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив наїзд на 53-річного шаччанина, який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.
За фактом летальної автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 7 квітня, на автодорозі поблизу Шацька.
19-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив наїзд на 53-річного шаччанина, який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.
За фактом летальної автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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