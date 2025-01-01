На Волині 19-річний водій авто на смерть збив чоловіка

На Волині 19-річний водій авто на смерть збив чоловіка
На Шаччині внаслідок ДТП загинув пішохід, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 7 квітня, на автодорозі поблизу Шацька.

19-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив наїзд на 53-річного шаччанина, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.

За фактом летальної автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.


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Теги: Волинь, ДТП
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