На Волині 19-річний водій авто на смерть збив чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 7 квітня, на автодорозі поблизу Шацька.



19-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив наїзд на 53-річного шаччанина, який рухався у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.



За фактом летальної автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Шаччині внаслідок ДТП загинув пішохід, поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 7 квітня, на автодорозі поблизу Шацька.19-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, допустив наїзд на 53-річного шаччанина, який рухався у попутному напрямку.Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.За фактом летальної автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Триває досудове розслідування.

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