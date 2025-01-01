Зупинилося серце воїна з Волині Анатолія Мазура
Сьогодні, 10:37
Зупинилося серце нашого мужнього оборонця, уродженця міста Каменя-Каширського – Мазура Анатолія Юрійовича, 1984 року народження.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні співчуття родині бійця. Неможливо знайти слова розради і втіхи рідним людям померлого Героя. Хай Господь буде поруч з вами в час нестерпного болю.
Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю солдата. В наших серцях назавжди. Легких хмаринок тобі, Захиснику", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховання воїна відбудеться сьогодні об 11:00 в храмі Святого Пророка Іллі.
Маршрут руху скорботного кортежу: провулок Меліораторів—вул. Героя України Миколи Цюрика—вул. Ковельська—центр міста—церква Святого Пророка Іллі.
Поховають солдата на центральному кладовищі кладовищі.
Маршрут руху від храму: вул. Шевченка—вул.Свято-Миколаївська—центральне кладовище.
"Закликаємо всіх краян віддати шану бійцю. Подвиги воїна ніколи не забудемо", - зазначають у громаді.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні співчуття родині бійця. Неможливо знайти слова розради і втіхи рідним людям померлого Героя. Хай Господь буде поруч з вами в час нестерпного болю.
Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю солдата. В наших серцях назавжди. Легких хмаринок тобі, Захиснику", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховання воїна відбудеться сьогодні об 11:00 в храмі Святого Пророка Іллі.
Маршрут руху скорботного кортежу: провулок Меліораторів—вул. Героя України Миколи Цюрика—вул. Ковельська—центр міста—церква Святого Пророка Іллі.
Поховають солдата на центральному кладовищі кладовищі.
Маршрут руху від храму: вул. Шевченка—вул.Свято-Миколаївська—центральне кладовище.
"Закликаємо всіх краян віддати шану бійцю. Подвиги воїна ніколи не забудемо", - зазначають у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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