Зупинилося серце воїна з Волині Анатолія Мазура

Зупинилося серце воїна з Волині Анатолія Мазура
Зупинилося серце нашого мужнього оборонця, уродженця міста Каменя-Каширського – Мазура Анатолія Юрійовича, 1984 року народження.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні співчуття родині бійця. Неможливо знайти слова розради і втіхи рідним людям померлого Героя. Хай Господь буде поруч з вами в час нестерпного болю.

Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю солдата. В наших серцях назавжди. Легких хмаринок тобі, Захиснику", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховання воїна відбудеться сьогодні об 11:00 в храмі Святого Пророка Іллі.

Маршрут руху скорботного кортежу: провулок Меліораторів—вул. Героя України Миколи Цюрика—вул. Ковельська—центр міста—церква Святого Пророка Іллі.

Поховають солдата на центральному кладовищі кладовищі.

Маршрут руху від храму: вул. Шевченка—вул.Свято-Миколаївська—центральне кладовище.

"Закликаємо всіх краян віддати шану бійцю. Подвиги воїна ніколи не забудемо", - зазначають у громаді.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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