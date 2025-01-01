Зупинилося серце воїна Василя Кукли з Волині

Василь Кукла із села Золочівка на Волині.



Про це у фейсбуці повідомила Боремельська громада.



Трагічно обірвалося життя військового (періоду служби червень 2022- січень 2024 р.) Кукли Василя Яковича (12.01.1966 р.н.), жителя села Золочівка.



«Низько схиляємо голови у скорботі, висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна і світла памʼять нашому Захиснику нехай буде навічно…» - зазначили у громаді.



Заупокійна служба та чин поховання відбудеться сьогодні, 8 квітня 2025 року, у Свято-Покровській церкві села Золочівка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Передчасно відійшов у засвіти колишній військовослужбовецьіз села Золочівка на Волині.Про це у фейсбуці повідомила Боремельська громада.Трагічно обірвалося життя військового (періоду служби червень 2022- січень 2024 р.) Кукли Василя Яковича (12.01.1966 р.н.), жителя села Золочівка.«Низько схиляємо голови у скорботі, висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна і світла памʼять нашому Захиснику нехай буде навічно…» - зазначили у громаді.Заупокійна служба та чин поховання відбудеться сьогодні, 8 квітня 2025 року, у Свято-Покровській церкві села Золочівка.

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