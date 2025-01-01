Зупинилося серце воїна Василя Кукли з Волині
Сьогодні, 11:22
Передчасно відійшов у засвіти колишній військовослужбовець Василь Кукла із села Золочівка на Волині.
Про це у фейсбуці повідомила Боремельська громада.
Трагічно обірвалося життя військового (періоду служби червень 2022- січень 2024 р.) Кукли Василя Яковича (12.01.1966 р.н.), жителя села Золочівка.
«Низько схиляємо голови у скорботі, висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна і світла памʼять нашому Захиснику нехай буде навічно…» - зазначили у громаді.
Заупокійна служба та чин поховання відбудеться сьогодні, 8 квітня 2025 року, у Свято-Покровській церкві села Золочівка.
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Про це у фейсбуці повідомила Боремельська громада.
Трагічно обірвалося життя військового (періоду служби червень 2022- січень 2024 р.) Кукли Василя Яковича (12.01.1966 р.н.), жителя села Золочівка.
«Низько схиляємо голови у скорботі, висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна і світла памʼять нашому Захиснику нехай буде навічно…» - зазначили у громаді.
Заупокійна служба та чин поховання відбудеться сьогодні, 8 квітня 2025 року, у Свято-Покровській церкві села Золочівка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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