Зупинилося серце воїна Василя Кукли з Волині

Зупинилося серце воїна Василя Кукли з Волині
Передчасно відійшов у засвіти колишній військовослужбовець Василь Кукла із села Золочівка на Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Боремельська громада.

Трагічно обірвалося життя військового (періоду служби червень 2022- січень 2024 р.) Кукли Василя Яковича (12.01.1966 р.н.), жителя села Золочівка.

«Низько схиляємо голови у скорботі, висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна і світла памʼять нашому Захиснику нехай буде навічно…» - зазначили у громаді.
Зупинилося серце воїна Василя Кукли з Волині

Заупокійна служба та чин поховання відбудеться сьогодні, 8 квітня 2025 року, у Свято-Покровській церкві села Золочівка.

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Теги: загиблі, війна
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