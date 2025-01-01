СБУ вполювала інформатора, який наводив російські КАБи на Харків

Служба безпеки зірвала нову спробу рашистів отримати актуальні дані про оборону Харкова. За результатами спецоперації в обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ.Зловмисником виявився 49-річний підсобний робітник місцевого видавництва, якого окупанти завербували через Телеграм-канали, повідомляє СБУ в телеграмі.За інструкціями ворога фігурант об’їжджав північні околиці прифронтового міста, де намагався виявити запасні командні пункти українських військ.Більшість його розвідвилазок відбувалася під виглядом робочих поїздок, а повернувшись додому, він узагальнював зібрані дані для «звіту» російському куратору.За наданими інформатором координатами агресор планував підготувати нову серію повітряних ударів по місту з використанням керованих авіабомб.Після документування злочинів фігуранта співробітники СБУ затримали його за місцем проживання. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.Також під час розслідування Служба безпеки встановила, що зловмисник додатково фіксував адреси енергооб’єктів, зокрема модульних котелень.При обшуку в помешканні затриманого виявлено телефон з месенджером, через який він направляв окупантам геолокації потенційних цілей у вигляді позначок на гугл-картах.Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).Зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.