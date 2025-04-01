Трамп розкритикував росію: вони бомбардують зараз, як божевільні

Трамп розкритикував росію: вони бомбардують зараз, як божевільні
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобається, що Росія останнім часом посилила свої атаки на Україну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву американського президента на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті.

"Мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони (росіяни, – ред.) бомбардують як божевільні просто зараз", - сказав Трамп.

Він додав, що "це дуже нехороша ситуація".

Трамп також нагадав, що США ведуть перемовини, як з РФ, так і з Україною щодо потенційного мирного врегулювання.

"І ми ніби як наближаємось, але я не задоволений усіма бомбардуваннями, які відбуваються останній тиждень або десь так. Це жахливо", – резюмував Трамп.

Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни.

Водночас ЗМІ повідомляли, що високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.

Сам Трамп раніше казав, що "розлютився" після того, як господар Кремля володимир путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського.

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Теги: Україна, росія, війна
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