Як живуть роми на Волині і яких традицій дотримуються





До Міжнародного дня ромів, яке відзначають 8 квітня,



Сім'я мешкає в селі Скобелка Луцького району. 56-річна ромка Галина Сіладі — заступниця голови громадської організації "Терне рома". Вона з багатодітної родини й сама багатодітна мати: виховує семеро дітей і має 20 онуків.



Освіта, побут і виховання дітей



Зі слів жінки, велика кількість дітей у сім'ї — це добре, адже вони допомагають один одному зростати та підтримують.



"Погано, коли одна дитина, бо не має такого розвитку, — вважає жінка. — В мене 7, то вони допомагали один одному рости, заробляли. Знають, що таке хліб. Я даю своєму 100 гривень і беруть інші діти. Мій проносить цих 100 гривень цілий тиждень і ще й додому принесе, а ті за день тратять, вони не знають ціни".



Батьки Галини Сіладі й інших ромів виросли в таборах, тому освіту здобували далеко не всі діти. Чоловік Галини Євген Сіладі має вищу освіту і працює за кордоном, аби прогодувати свою родину.



"Хочеш йти в школу, а треба корови пасти чи ще кудись. Я з 12 років їздила з ріднею корови пасти, то яка школа. Через що більшість і не грамотні. Зараз діти вчаться, а таке покоління як моє, то вони без освіти. Хоч зараз і з освітою не можуть знайти роботу", — зазначила Галина.



11 років жінка пропрацювала у колгоспі, зараз — на пенсії. Був період, коли потрібно було заробляти на життя, тому доводилось ходити й просити у людей, пригадала Галина Сіладі.



"Люди по-різному ставляться. Багато людей є, що обізве тебе і скаже щось погане. Потім ми стали на ноги, стали заробляти і я від того відійшла", — говорить жінка.



Без барона — яких традицій дотримуються роми на Волині



Серед традицій, які існують у ромів — відображення сімейних цінностей. Галина Сіладі розповіла, що роми поважають старших і запитують поради, у випадку суперечок намагаються розв'язувати проблеми між собою, бо до поліції звертаються в крайньому разі.



"В домі голова — чоловік. Жінки, я не скажу, що зараз ходять в довгих спідницях. От тільки коли свято якесь, то так... На Волині в нас не було і немає барона. Наприклад до мене за усім йдуть і вони на мого чоловіка казали: "Барон". А він пояснював, що не барон. Десь на Закарпатті, то там вважають баронами, а в нас такого немає. В нас просто поважають людину", — говорить ромка.



Син Галини Антон Сіладі розповів: його та інших дітей вчили з дитинства, що не можна ображати слабших за себе, слід поважати старших і традиції роду.



"Треба бути нормальною людиною! Я багато знаю ромської музики, Ратіа Кальона... Я Україну люблю більш за всі країни світу. Це моя сім’я. Я гордий, що я – ром. Не соромлюся своєї нації, я повноцінна людина, як і всі. Хочу вищу освіту мати", — сказав хлопець.



Ромка каже, що жити зараз стало важко і доводиться їздити на заробітки за кордон. Влітку хлопці рвуть бузину, здають горіхи на переробку і на цьому заробляють гроші.



"Не хочеться виїжджати, бо це своя країна, тут виріс. У Польщу їздять на заробітки, особливо жінки. Метал, пір’я купують, з осені — горіхи. Ромам не стидно заробити гроші ні із землі, ні з повітря, ні з води — аби заробити своїми руками", — сказала ромка.



Життя ромів на Волині



Під час повномасштабної війни чимало ромів стали на захист держави та почали займатися волонтерством, аби допомогти війську, говорить Галина Сіладі. Додає: її племінник був на передовій три роки.



"Приїхав сюди і не мав підтримки, мусив їхати за кордон. Гроші переводили на ЗСУ. Хлопці мої возили допомогу: бронежилети, дрони купували, продукти, гроші. Чим могти, тим допомагали", — каже жінка.



У селі Скобелка Луцького району зараз проживає п'ять ромських сімей, а це 20 людей. Заступниця голови громадської організації "Терне рома" говорить, що всіх знає особисто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волині зараз проживають більш як тисяча ромів. Найбільше з них — у Ковельському та Луцькому районах.До Міжнародного дня ромів, яке відзначають 8 квітня, Суспільне поспілкувалося з родиною Сіладі про те, як живе їхня сім’я, які традиції бережуть і де заробляють гроші.Сім'я мешкає в селі Скобелка Луцького району. 56-річна ромка— заступниця голови громадської організації "Терне рома". Вона з багатодітної родини й сама багатодітна мати: виховує семеро дітей і має 20 онуків.Зі слів жінки, велика кількість дітей у сім'ї — це добре, адже вони допомагають один одному зростати та підтримують."Погано, коли одна дитина, бо не має такого розвитку, — вважає жінка. — В мене 7, то вони допомагали один одному рости, заробляли. Знають, що таке хліб. Я даю своєму 100 гривень і беруть інші діти. Мій проносить цих 100 гривень цілий тиждень і ще й додому принесе, а ті за день тратять, вони не знають ціни".Батьки Галини Сіладі й інших ромів виросли в таборах, тому освіту здобували далеко не всі діти. Чоловік Галинимає вищу освіту і працює за кордоном, аби прогодувати свою родину."Хочеш йти в школу, а треба корови пасти чи ще кудись. Я з 12 років їздила з ріднею корови пасти, то яка школа. Через що більшість і не грамотні. Зараз діти вчаться, а таке покоління як моє, то вони без освіти. Хоч зараз і з освітою не можуть знайти роботу", — зазначила Галина.11 років жінка пропрацювала у колгоспі, зараз — на пенсії. Був період, коли потрібно було заробляти на життя, тому доводилось ходити й просити у людей, пригадала Галина Сіладі."Люди по-різному ставляться. Багато людей є, що обізве тебе і скаже щось погане. Потім ми стали на ноги, стали заробляти і я від того відійшла", — говорить жінка.Серед традицій, які існують у ромів — відображення сімейних цінностей. Галина Сіладі розповіла, що роми поважають старших і запитують поради, у випадку суперечок намагаються розв'язувати проблеми між собою, бо до поліції звертаються в крайньому разі."В домі голова — чоловік. Жінки, я не скажу, що зараз ходять в довгих спідницях. От тільки коли свято якесь, то так... На Волині в нас не було і немає барона. Наприклад до мене за усім йдуть і вони на мого чоловіка казали: "Барон". А він пояснював, що не барон. Десь на Закарпатті, то там вважають баронами, а в нас такого немає. В нас просто поважають людину", — говорить ромка.Син Галинирозповів: його та інших дітей вчили з дитинства, що не можна ображати слабших за себе, слід поважати старших і традиції роду."Треба бути нормальною людиною! Я багато знаю ромської музики, Ратіа Кальона... Я Україну люблю більш за всі країни світу. Це моя сім’я. Я гордий, що я – ром. Не соромлюся своєї нації, я повноцінна людина, як і всі. Хочу вищу освіту мати", — сказав хлопець.Ромка каже, що жити зараз стало важко і доводиться їздити на заробітки за кордон. Влітку хлопці рвуть бузину, здають горіхи на переробку і на цьому заробляють гроші."Не хочеться виїжджати, бо це своя країна, тут виріс. У Польщу їздять на заробітки, особливо жінки. Метал, пір’я купують, з осені — горіхи. Ромам не стидно заробити гроші ні із землі, ні з повітря, ні з води — аби заробити своїми руками", — сказала ромка.Під час повномасштабної війни чимало ромів стали на захист держави та почали займатися волонтерством, аби допомогти війську, говорить Галина Сіладі. Додає: її племінник був на передовій три роки."Приїхав сюди і не мав підтримки, мусив їхати за кордон. Гроші переводили на ЗСУ. Хлопці мої возили допомогу: бронежилети, дрони купували, продукти, гроші. Чим могти, тим допомагали", — каже жінка.У селі Скобелка Луцького району зараз проживає п'ять ромських сімей, а це 20 людей. Заступниця голови громадської організації "Терне рома" говорить, що всіх знає особисто.

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