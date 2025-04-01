Зеленський підтвердив перебування українських військ у Бєлгородській області рф

Зеленський підтвердив перебування українських військ у Бєлгородській області рф
Президент України Володимир Зеленський уперше офіційно підтвердив присутність українських військових у Бєлгородській області Російської Федерації. За його словами, активні дії в прикордонних районах держави-агресора є обґрунтованою відповіддю на російське вторгнення.

Про це пише Українська правда.

"Окремо доповідав Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", - йдеться в повідомленні.

Це перше публічне підтвердження на найвищому рівні про перебування українських підрозділів у Бєлгородській області. Раніше такі операції офіційно не коментувалися.

Зеленський наголосив, що основною метою цих дій є захист українських громад на Сумщині та Харківщині, які систематично зазнають обстрілів з боку РФ.

18 березня Володимир Зеленський на запитання, чи проводить Україна операції у Бєлгородській області, про яке повідомило російське Міноборони, президент відповів, що Україна має право робити кроки на випередження, щоб уникнути російських ударів.

Раніше Міноборони РФ повідомило, що ЗСУ зробили спробу "вклинення підрозділів на територію Росії в західній частині Бєлгородської області в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся".

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Теги: Україна, росія, війна
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