На Волині понад п'ять тисяч людей захворіли на грип та ГРВІ

На Волині понад п'ять тисяч людей захворіли на грип та ГРВІ
За тиждень у Волинські області на ГРВІ та грип захворіло понад п'ять тисяч осіб.

Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, 59% серед тих, хто занедужали, – діти віком до 17 років. Випадків COVID-19 не зареєстрували. Загалом, у порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих на респіраторні вірусні інфекції зменшилася на 13%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ становить 513 на 100 тисяч населення, що відповідає низькому рівню епідемічного процесу, та на 7% менше епідемічного порога, розрахованого для Волині. Летальних випадків не зареєстрували.

До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізували 113 людей із тяжким перебігом хвороби та пневмоніями, що на 5% менше ніж попереднього тижня.

Вірусологічна лабораторія Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб підтверджує циркуляцію вірусів грипу (А,В) та інших вірусів респіраторної групи (парагрип, РС-вірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси).

Нагадуємо, що епідсезон грипу та ГРВІ триває з 30 вересня 2024 року. Всього (за даними на 6 квітня 2025 року) на респіраторну групу інфекційних недуг перехворіло понад 147 тисячі волинян (14,4% населення області), що на 3% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. За цей період встановлено 307 випадків COVID-19.

Фахівці звертають увагу волинян, що захворюванню на грип та COVID-19 можна запобігти завдяки щепленням!

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Теги: грип, ГРВІ, епідемія
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