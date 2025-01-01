У Луцьку було свято трьох видів боротьби на честь Захисників України
Сьогодні, 12:10
Майже 300 учасників та 35 команд було представлено на змаганнях, які відбулися протягом 28-30 березня у Луцьку. Це був відкритий чемпіонат з вільної, жіночої та греко-римської боротьби серед юнаків та дівчат. Присвятили захід Захисникам України.
Про це розповів президент Асоціації спортивної боротьби Волині та Луцька Ільдар Гасимов.
"Асоціація спортивної боротьби Волині та Луцька другий рік поспіль разом з партнерами, друзями, федерацією греко-римської боротьби Волині (на чолі з президентом Анатолієм Мельничиком), за підтримки Волинської обласної ради, Волинської ОДА, Луцької міської ради, обласного та міського департаментів молоді й спорту під егідою Асоціації спортивної боротьби України (на чолі з президентом Юрієм Копитком та першим віцепрезидентом Едуардом Прощуком) робить історію для нашого міста та регіону в цілому", – говорить Ільдар.
У 2024 році в Луцьку вперше відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед молоді U23, який був відбірковим до Чемпіонатів Європи та Світу. Призовий фонд на цих змаганнях становив 200 000 гривень, а кожен переможець отримав по 10 000 гривень.
А цього року вперше відбулись змагання одразу з трьох видів боротьби, на яких кращі борці у своїх вікових категоріях були нагороджені грошовими преміями.
Цей чемпіонат присвятили Захисникам України. Тож на нього були запрошені військові: Герой України, льотчик-винищувач, підполковник повітряних сил ЗСУ Вадим Ворошилов, підполковник Національної гвардії України Володимир Шуляк та боєць 8 полку ССО Андрій Степасюк. На змаганнях також був присутній державний тренер з вільної боротьби Андрій Блажейко.
В результаті, волинські борці за два дні змагань з трьох видів боротьби вибороли 35 медалей різного ґатунку, борці з Луцька – 16 нагород.
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Про це розповів президент Асоціації спортивної боротьби Волині та Луцька Ільдар Гасимов.
"Асоціація спортивної боротьби Волині та Луцька другий рік поспіль разом з партнерами, друзями, федерацією греко-римської боротьби Волині (на чолі з президентом Анатолієм Мельничиком), за підтримки Волинської обласної ради, Волинської ОДА, Луцької міської ради, обласного та міського департаментів молоді й спорту під егідою Асоціації спортивної боротьби України (на чолі з президентом Юрієм Копитком та першим віцепрезидентом Едуардом Прощуком) робить історію для нашого міста та регіону в цілому", – говорить Ільдар.
У 2024 році в Луцьку вперше відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед молоді U23, який був відбірковим до Чемпіонатів Європи та Світу. Призовий фонд на цих змаганнях становив 200 000 гривень, а кожен переможець отримав по 10 000 гривень.
А цього року вперше відбулись змагання одразу з трьох видів боротьби, на яких кращі борці у своїх вікових категоріях були нагороджені грошовими преміями.
Цей чемпіонат присвятили Захисникам України. Тож на нього були запрошені військові: Герой України, льотчик-винищувач, підполковник повітряних сил ЗСУ Вадим Ворошилов, підполковник Національної гвардії України Володимир Шуляк та боєць 8 полку ССО Андрій Степасюк. На змаганнях також був присутній державний тренер з вільної боротьби Андрій Блажейко.
В результаті, волинські борці за два дні змагань з трьох видів боротьби вибороли 35 медалей різного ґатунку, борці з Луцька – 16 нагород.
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