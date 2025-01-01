У Луцьку було свято трьох видів боротьби на честь Захисників України

Майже 300 учасників та 35 команд було представлено на змаганнях, які відбулися протягом 28-30 березня у Луцьку. Це був відкритий чемпіонат з вільної, жіночої та греко-римської боротьби серед юнаків та дівчат. Присвятили захід Захисникам України.Про це розповів президент Асоціації спортивної боротьби Волині та Луцька"Асоціація спортивної боротьби Волині та Луцька другий рік поспіль разом з партнерами, друзями, федерацією греко-римської боротьби Волині (на чолі з президентом), за підтримки Волинської обласної ради, Волинської ОДА, Луцької міської ради, обласного та міського департаментів молоді й спорту під егідою Асоціації спортивної боротьби України (на чолі з президентомта першим віцепрезидентом) робить історію для нашого міста та регіону в цілому", – говорить Ільдар.У 2024 році в Луцьку вперше відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед молоді U23, який був відбірковим до Чемпіонатів Європи та Світу. Призовий фонд на цих змаганнях становив 200 000 гривень, а кожен переможець отримав по 10 000 гривень.А цього року вперше відбулись змагання одразу з трьох видів боротьби, на яких кращі борці у своїх вікових категоріях були нагороджені грошовими преміями.Цей чемпіонат присвятили Захисникам України. Тож на нього були запрошені військові: Герой України, льотчик-винищувач, підполковник повітряних сил ЗСУ, підполковник Національної гвардії Українита боєць 8 полку ССО. На змаганнях також був присутній державний тренер з вільної боротьбиВ результаті, волинські борці за два дні змагань з трьох видів боротьби вибороли 35 медалей різного ґатунку, борці з Луцька – 16 нагород.