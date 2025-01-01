У полі на Волині знайшли арсенал старих боєприпасів

У полі на Волині знайшли арсенал старих боєприпасів
Учора, 7 квітня, піротехніки ДСНС ліквідували 60 боєприпасів часів Другої світової, виявлені у Ковельському районі на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Напередодні хтось з місцевих у полі біля села Торговище натрапив на снаряд.

На місце викликали піротехніків ДСНС. Обстежуючи територію навколо, металошукач не вщухав. Уже невдовзі вони відкопали ще 59 таких же боєприпасів.

Знахідки ідентифікували: це артилерійські снаряди часів Другої світової війни. У цій місцевості пролягала лінія оборони, тому ймовірність виявлення боєприпасів тут висока.

Піротехніки транспортували небезпечні знахідки до спеціального майданчика і знешкодили їх.


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Теги: рятувальники, Волинь
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