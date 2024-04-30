У 8 школах Луцької громади продовжили дистанційне навчання





Про це в коментарі Віталій Бондар.



З 7 квітня дистанційне навчання запровадили у 5 школах:



№ 1 на вул. Богдана Хмельницького, 4;



№ 2 на вул. Львівській, 28;



№ 13 на вул. Державності, 29;



№ 15 на вул. Привокзальній, 5-А;



№ 16 на вул. Корольова, 7.



До цього переліку додали:



навчально-реабілітаційний центр на вул. Лесі Українки, 20;



Луцький інституційний ліцей № 8 на вул. Ковельська, 43;



КЗЗСО «Боголюбський ліцей № 30 Луцької міської ради» в с. Боголюби на вул. 40 років Перемоги, 40.



Оскільки прогноз погоди невтішний до кінця тижня, то навчання в цих закладах продовжується з використанням технологій дистанційного навчання, зазначив Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через несприятливі погодні умови у частині луцьких шкіл продовжили дистанційку до 11 квітня.Про це в коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради№ 1 на вул. Богдана Хмельницького, 4;№ 2 на вул. Львівській, 28;№ 13 на вул. Державності, 29;№ 15 на вул. Привокзальній, 5-А;№ 16 на вул. Корольова, 7.навчально-реабілітаційний центр на вул. Лесі Українки, 20;Луцький інституційний ліцей № 8 на вул. Ковельська, 43;КЗЗСО «Боголюбський ліцей № 30 Луцької міської ради» в с. Боголюби на вул. 40 років Перемоги, 40.Оскільки прогноз погоди невтішний до кінця тижня, то навчання в цих закладах продовжується з використанням технологій дистанційного навчання, зазначив Бондар.

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