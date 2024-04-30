У 8 школах Луцької громади продовжили дистанційне навчання
Сьогодні, 13:01
Через несприятливі погодні умови у частині луцьких шкіл продовжили дистанційку до 11 квітня.
Про це в коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
З 7 квітня дистанційне навчання запровадили у 5 школах:
№ 1 на вул. Богдана Хмельницького, 4;
№ 2 на вул. Львівській, 28;
№ 13 на вул. Державності, 29;
№ 15 на вул. Привокзальній, 5-А;
№ 16 на вул. Корольова, 7.
До цього переліку додали:
навчально-реабілітаційний центр на вул. Лесі Українки, 20;
Луцький інституційний ліцей № 8 на вул. Ковельська, 43;
КЗЗСО «Боголюбський ліцей № 30 Луцької міської ради» в с. Боголюби на вул. 40 років Перемоги, 40.
Оскільки прогноз погоди невтішний до кінця тижня, то навчання в цих закладах продовжується з використанням технологій дистанційного навчання, зазначив Бондар.
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Про це в коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
З 7 квітня дистанційне навчання запровадили у 5 школах:
№ 1 на вул. Богдана Хмельницького, 4;
№ 2 на вул. Львівській, 28;
№ 13 на вул. Державності, 29;
№ 15 на вул. Привокзальній, 5-А;
№ 16 на вул. Корольова, 7.
До цього переліку додали:
навчально-реабілітаційний центр на вул. Лесі Українки, 20;
Луцький інституційний ліцей № 8 на вул. Ковельська, 43;
КЗЗСО «Боголюбський ліцей № 30 Луцької міської ради» в с. Боголюби на вул. 40 років Перемоги, 40.
Оскільки прогноз погоди невтішний до кінця тижня, то навчання в цих закладах продовжується з використанням технологій дистанційного навчання, зазначив Бондар.
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