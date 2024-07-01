Московський патріархат не хоче покидати старовинний собор на Волині

знову відвідали Успенський собор.



Про це пише



Попри попередження та рішення суду про виселення, релігійна громада московського патріархату на чолі з Володимиром Мельником вкотре відмовилася виконати законну вимогу – звільнити культову споруду.



Як відомо, наступний візит виконавчої служби до собору відбудеться 22 квітня. Але виконавча завітає до культової споруди з поліцією.



Нагадаємо, 2 листопада 2024 року Господарський суд Волинської області ухвалив рішення про виселення релігійної громади УПЦ МП з Успенського собору. А 11 березня 2025 року Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному остаточно підтвердив це рішення, відхиливши апеляційну скаргу громади.



31 березня виконавча служба офіційно вручила представникам упц мп припис про необхідність залишити собор. За ігнорування рішення вже було накладено штраф на єпархію. Нині ж ситуація загострюється: духовенство не демонструє готовності підкоритися законним вимогам і продовжує перебувати у храмі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 квітня, у Володимирі на Волині вчергове відбулося засідання комісії державної виконавчої служби, в межах якої представники владиПро це пише Буг Попри попередження та рішення суду про виселення, релігійна громада московського патріархату на чолі звкотре відмовилася виконати законну вимогу – звільнити культову споруду.Як відомо, наступний візит виконавчої служби до собору відбудеться 22 квітня. Але виконавча завітає до культової споруди з поліцією.Нагадаємо, 2 листопада 2024 року Господарський суд Волинської області ухвалив рішення про виселення релігійної громади УПЦ МП з Успенського собору. А 11 березня 2025 року Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному остаточно підтвердив це рішення, відхиливши апеляційну скаргу громади.31 березня виконавча служба офіційно вручила представникам упц мп припис про необхідність залишити собор. За ігнорування рішення вже було накладено штраф на єпархію. Нині ж ситуація загострюється: духовенство не демонструє готовності підкоритися законним вимогам і продовжує перебувати у храмі.

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