Синоптики попередили про небезпечне погіршення погоди в Луцьку





Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.



Вночі та вранці 10-11 квітня, в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0-5°С.



«Рівень небезпечності – І, жовтий», - повідомили синоптики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.Вночі та вранці 10-11 квітня, в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0-5°С.«Рівень небезпечності – І, жовтий», - повідомили синоптики.

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