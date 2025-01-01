Синоптики попередили про небезпечне погіршення погоди в Луцьку

Синоптики попередили про небезпечне погіршення погоди в Луцьку
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.

Вночі та вранці 10-11 квітня, в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0-5°С.

«Рівень небезпечності – І, жовтий», - повідомили синоптики.

Синоптики попередили про небезпечне погіршення погоди в Луцьку

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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