Синоптики попередили про небезпечне погіршення погоди в Луцьку
Сьогодні, 13:17
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
Вночі та вранці 10-11 квітня, в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0-5°С.
«Рівень небезпечності – І, жовтий», - повідомили синоптики.
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Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
Вночі та вранці 10-11 квітня, в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0-5°С.
«Рівень небезпечності – І, жовтий», - повідомили синоптики.
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