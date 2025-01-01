«Це ми дякуємо. Кожного дня»: «Укрзалізниця» відповіла воїну, який їхав з фронту потягом і перепросив за брудні берці

«Це ми дякуємо. Кожного дня»: «Укрзалізниця» відповіла воїну, який їхав з фронту потягом і перепросив за брудні берці
Воїн Олег Магдич вибачився перед «Укрзалізницею» за своє брудне взуття в чистому вагоні потяга, яким він повертався з фронту. У компанії відповіли, що «схиляють голови» перед захисником і «кожне сидіння в наших вагонах — для тих, хто боронить Україну».

Вибачення за брудне взуття Олег Магдич написав у фейсбуці.

"Це - ноги людини, яка ще декілька годин тому топтала цими ногами зону бойових дій. А зараз їде в чистенькому вагоні Інтерсіті. І їй так соромно, що капець... Вибачте, Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia. Наступного разу буду ретельніше чистити берці..." - йдеться у його дописі.

«Укрзалізниця» відповіла у коментарях під публікацією.

"Ви вибачаєтесь? А ми схиляємо голови.
Бо ці берці — це символ.
Це слід війни, що дає нам мир.
Це земля, яку Ви захищали.
Нам не потрібні чисті підошви.
Нам потрібні живі Герої.
І якщо Ви в Інтерсіті — значить, ми виконали свою частину.
Доставили Вас до миру. Хай на кілька годин, хай на день — але до миру.
Кожне сидіння в наших вагонах — для тих, хто боронить Україну.
І якщо буде треба — ми постелимо плащ-палатку замість скатертини,
каву подамо в касці,
і поїдемо хоч під обстріл,
аби тільки забрати Вас додому.
Ви не мусите дякувати.
Це ми дякуємо.
Кожного дня.
Кожною поїздкою".
«Це ми дякуємо. Кожного дня»: «Укрзалізниця» відповіла воїну, який їхав з фронту потягом і перепросив за брудні берці

На це військовий розчулено написав:

"Сиджу, читаю ваш комент. Хвилини 3 читав. Бо після кожного речення дивився у вікно. Ховав сльози. І тут підходить хлопчина з кафе. І пропонує всяких смаколиків. Безкоштовно. Як подяка воїнам.
Блін. Шо ви з моєю нервовою системою робите...".

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Теги: Росія, Україна, війна
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