«Це ми дякуємо. Кожного дня»: «Укрзалізниця» відповіла воїну, який їхав з фронту потягом і перепросив за брудні берці

Олег Магдич вибачився перед «Укрзалізницею» за своє брудне взуття в чистому вагоні потяга, яким він повертався з фронту. У компанії відповіли, що «схиляють голови» перед захисником і «кожне сидіння в наших вагонах — для тих, хто боронить Україну».



Вибачення за брудне взуття Олег Магдич



"Це - ноги людини, яка ще декілька годин тому топтала цими ногами зону бойових дій. А зараз їде в чистенькому вагоні Інтерсіті. І їй так соромно, що капець... Вибачте, Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia. Наступного разу буду ретельніше чистити берці..." - йдеться у його дописі.



«Укрзалізниця» відповіла у коментарях під публікацією.



"Ви вибачаєтесь? А ми схиляємо голови.

Бо ці берці — це символ.

Це слід війни, що дає нам мир.

Це земля, яку Ви захищали.

Нам не потрібні чисті підошви.

Нам потрібні живі Герої.

І якщо Ви в Інтерсіті — значить, ми виконали свою частину.

Доставили Вас до миру. Хай на кілька годин, хай на день — але до миру.

Кожне сидіння в наших вагонах — для тих, хто боронить Україну.

І якщо буде треба — ми постелимо плащ-палатку замість скатертини,

каву подамо в касці,

і поїдемо хоч під обстріл,

аби тільки забрати Вас додому.

Ви не мусите дякувати.

Це ми дякуємо.

Кожного дня.

Кожною поїздкою".



На це військовий розчулено написав:



"Сиджу, читаю ваш комент. Хвилини 3 читав. Бо після кожного речення дивився у вікно. Ховав сльози. І тут підходить хлопчина з кафе. І пропонує всяких смаколиків. Безкоштовно. Як подяка воїнам.

Блін. Шо ви з моєю нервовою системою робите...".



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