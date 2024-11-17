Мерія Луцька створить Раду ветеранів

Мерія Луцька створить Раду ветеранів
Луцька влада має намір створити спеціальну Раду ветеранів при міській раді.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук під час розширеної наради.

Він зауважив, що нині є багато актуальних питань, які стосуються ветеранів російсько-української війни. До вирішення цих питань мають бути залучені хлопці та дівчата, які повертаються з війни. З цією метою Ігор Поліщук ініціює створення ради ветеранів. Він доручив юридичному департаменту розробити положення про раду.

У свою чергу, директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський та директор КУ «ХАБ ВЕТЕРАН» Тарас Сасовський мають запропонувати її персональний склад.

Одним з таких питань зокрема є й забезпечення житлом. У Луцькій міській раді є програма щодо співфінансування 50 на 50 придбання житла, але не завжди у ветеранів є кошти на це.

Міський голова Ігор Поліщук має своє бачення щодо надання житла ветеранам. У селах нашої громади є кілька вільних земельних ділянок, де можна було б будувати житло. Можна провести конкурс, і який забудовник запропонує більшу кількість житла для цієї категорії громадян, тому її і надати. Таким чином можна вирішувати питання забезпечення житлом ветеранів.

Міський голова зауважив, що самі ветерани повинні вирішити за яким принципом надаватиметься житло. А для цього і повинна бути створена рада ветеранів.

Також Ігор Поліщук зауважив, що до нього звертаються ветерани зі скаргами на те, що з них беруть кошти за заїзд на територію Луцької автостанції. Він доручив департаменту економічної політики провести розмову з керівництвом установи щодо вирішення цього питання.

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Теги: ветерани, Волинь
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