Мерія Луцька створить Раду ветеранів

Луцька влада має намір створити спеціальну Раду ветеранів при міській раді.Про це повідомив міський головапід час розширеної наради.Він зауважив, що нині є багато актуальних питань, які стосуються ветеранів російсько-української війни. До вирішення цих питань мають бути залучені хлопці та дівчата, які повертаються з війни. З цією метою Ігор Поліщук ініціює створення ради ветеранів. Він доручив юридичному департаменту розробити положення про раду.У свою чергу, директор департаменту з питань ветеранської політикита директор КУ «ХАБ ВЕТЕРАН»мають запропонувати її персональний склад.Одним з таких питань зокрема є й забезпечення житлом. У Луцькій міській раді є програма щодо співфінансування 50 на 50 придбання житла, але не завжди у ветеранів є кошти на це.Міський голова Ігор Поліщук має своє бачення щодо надання житла ветеранам. У селах нашої громади є кілька вільних земельних ділянок, де можна було б будувати житло. Можна провести конкурс, і який забудовник запропонує більшу кількість житла для цієї категорії громадян, тому її і надати. Таким чином можна вирішувати питання забезпечення житлом ветеранів.Міський голова зауважив, що самі ветерани повинні вирішити за яким принципом надаватиметься житло. А для цього і повинна бути створена рада ветеранів.Також Ігор Поліщук зауважив, що до нього звертаються ветерани зі скаргами на те, що з них беруть кошти за заїзд на територію Луцької автостанції. Він доручив департаменту економічної політики провести розмову з керівництвом установи щодо вирішення цього питання.