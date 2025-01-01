Театр – це завжди диво: огляд вистав у Луцьку 11 – 13 квітня





Цього тижня глядачі спостерігатимуть філософську історію та ситуацію, у якій опинилися двоє дівчат. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти. Про це розкаже вистава, де герої боротимуться за своє кохання. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 13 квітня.



У театрі відбудеться вистава, яку у закладі були вимушені перенести з 6 квітня у зв’язку з Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі.



У п’ятницю, 11 квітня, о 18:00 на основній сцені – прем’єра комедійної оперети «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Пориньте в історію пристрасті та випробувань: зірка кабаре Сільва та князь Едвін боротимуться за своє кохання, долаючи таємниці минулого. Що переможе – почуття чи обов’язок?



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Цей день стане справжнім святом для юних глядачів та подарує море емоцій і натхнення, адже театр – це завжди диво, а час у колі друзів надихає на нові мандрівки.



У суботу, 12 квітня, о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Основна сцена. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава – неймовірна подорож у світ фантазії, де добре знайомі персонажі постануть в новому світлі, а магія сцени зачарує глядачів. Вражаючі декорації, яскраві костюми та чудова гра артистів перенесуть присутніх у казковий світ, де Аліса знову зіштовхнеться з викликами, загадками та несподіваними зустрічами. Особливо також може вразити чарівна музика, що доповнює атмосферу.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Ця комедія наших днів у двох діях розкриває заплутану інтрижку між помічником Прем'єр-міністра та секретаркою його начальника.



У суботу ввечері, 12 квітня, о 17:00 на основній сцені – комедія «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



У кожного в житті бували моменти, коли, все, що робиш, обертається проти і, намагаючись залагодити ситуацію, що виникла, лише ускладнюєш її... А, коли ви – помічник Прем’єра? А, коли ускладнюючим моментом є виявлення на вікні шикарного номеру п’ятизіркового готелю... Власне з цього і розпочинається неймовірне.



Відома українська казка про нахабну козу, яка завдала прикрощів своїм господарям та лісовим жителям.



У неділю, 13 квітня, о 12:00 – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця вистава нагадає усім глядачам, що брехня та зло ніколи не залишаються прихованими та не розкритими, адже правда завжди знаходить шлях на зовні до світла.



Яскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші...



У неділю, 13 квітня, о 17:00 – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Основна сцена. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Постановка про двох звичайних дівчат, які випадком долі перетворились на справжнісіньких шахрайок, головне завдання яких – не «спалитись», адже на кону – мільйони! Ситуація у винайманому житлі поступово лише ускладнюватиметься, оскільки, як на те, у квартирі додається усе більше гостей, дехто із яких таки дізнався про їхні хитрощі і не проти пограти в ігри...





Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 13 квітня.У п’ятницю,на основній сцені –. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Пориньте в історію пристрасті та випробувань: зірка кабарета князьборотимуться за своє кохання, долаючи таємниці минулого. Що переможе – почуття чи обов’язок?Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У суботу,. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Основна сцена. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Вистава – неймовірна подорож у світ фантазії, де добре знайомі персонажі постануть в новому світлі, а магія сцени зачарує глядачів. Вражаючі декорації, яскраві костюми та чудова гра артистів перенесуть присутніх у казковий світ, дезнову зіштовхнеться з викликами, загадками та несподіваними зустрічами. Особливо також може вразити чарівна музика, що доповнює атмосферу.У театрі нагадують: щонеділі після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У суботу ввечері,на основній сцені –. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).У кожного в житті бували моменти, коли, все, що робиш, обертається проти і, намагаючись залагодити ситуацію, що виникла, лише ускладнюєш її... А, коли ви – помічник Прем’єра? А, коли ускладнюючим моментом є виявлення на вікні шикарного номеру п’ятизіркового готелю... Власне з цього і розпочинається неймовірне.У неділю,. Режисер-постановник –. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця вистава нагадає усім глядачам, що брехня та зло ніколи не залишаються прихованими та не розкритими, адже правда завжди знаходить шлях на зовні до світла.У неділю,. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Основна сцена. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Постановка про двох звичайних дівчат, які випадком долі перетворились на справжнісіньких шахрайок, головне завдання яких – не «спалитись», адже на кону – мільйони! Ситуація у винайманому житлі поступово лише ускладнюватиметься, оскільки, як на те, у квартирі додається усе більше гостей, дехто із яких таки дізнався про їхні хитрощі і не проти пограти в ігри...Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn





















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