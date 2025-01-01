Театр – це завжди диво: огляд вистав у Луцьку 11 – 13 квітня

Театр – це завжди диво: огляд вистав у Луцьку 11 – 13 квітня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня глядачі спостерігатимуть філософську історію та ситуацію, у якій опинилися двоє дівчат. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти. Про це розкаже вистава, де герої боротимуться за своє кохання. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 13 квітня.

У театрі відбудеться вистава, яку у закладі були вимушені перенести з 6 квітня у зв’язку з Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі.

У п’ятницю, 11 квітня, о 18:00 на основній сцені – прем’єра комедійної оперети «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Пориньте в історію пристрасті та випробувань: зірка кабаре Сільва та князь Едвін боротимуться за своє кохання, долаючи таємниці минулого. Що переможе – почуття чи обов’язок?
Театр – це завжди диво: огляд вистав у Луцьку 11 – 13 квітня

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Цей день стане справжнім святом для юних глядачів та подарує море емоцій і натхнення, адже театр – це завжди диво, а час у колі друзів надихає на нові мандрівки.

У суботу, 12 квітня, о 12:00музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Основна сцена. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

Вистава – неймовірна подорож у світ фантазії, де добре знайомі персонажі постануть в новому світлі, а магія сцени зачарує глядачів. Вражаючі декорації, яскраві костюми та чудова гра артистів перенесуть присутніх у казковий світ, де Аліса знову зіштовхнеться з викликами, загадками та несподіваними зустрічами. Особливо також може вразити чарівна музика, що доповнює атмосферу.

У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Театр – це завжди диво: огляд вистав у Луцьку 11 – 13 квітня

Ця комедія наших днів у двох діях розкриває заплутану інтрижку між помічником Прем'єр-міністра та секретаркою його начальника.

У суботу ввечері, 12 квітня, о 17:00 на основній сцені – комедія «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).

У кожного в житті бували моменти, коли, все, що робиш, обертається проти і, намагаючись залагодити ситуацію, що виникла, лише ускладнюєш її... А, коли ви – помічник Прем’єра? А, коли ускладнюючим моментом є виявлення на вікні шикарного номеру п’ятизіркового готелю... Власне з цього і розпочинається неймовірне.
Театр – це завжди диво: огляд вистав у Луцьку 11 – 13 квітня

Відома українська казка про нахабну козу, яка завдала прикрощів своїм господарям та лісовим жителям.

У неділю, 13 квітня, о 12:00комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).

«Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», – йдеться у народній мудрості. Ця вистава нагадає усім глядачам, що брехня та зло ніколи не залишаються прихованими та не розкритими, адже правда завжди знаходить шлях на зовні до світла.
Театр – це завжди диво: огляд вистав у Луцьку 11 – 13 квітня

Яскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші...

У неділю, 13 квітня, о 17:00комедія «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Основна сцена. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).

Постановка про двох звичайних дівчат, які випадком долі перетворились на справжнісіньких шахрайок, головне завдання яких – не «спалитись», адже на кону – мільйони! Ситуація у винайманому житлі поступово лише ускладнюватиметься, оскільки, як на те, у квартирі додається усе більше гостей, дехто із яких таки дізнався про їхні хитрощі і не проти пограти в ігри...
Театр – це завжди диво: огляд вистав у Луцьку 11 – 13 квітня


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Теги: Луцьк, театр, вистави
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