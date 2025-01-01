Під час аварії на Волині рятувальники деблокували водія автівки

Під час аварії на Волині рятувальники деблокували водія автівки
На Волині рятувальники ДСНС деблокували водія, що потрапив у ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні біля села Береськ Доросинівської громади Луцького району трапилось ДТП, де в одній з автівок затиснуло людину.

Для ліквідації наслідків до місця події прибули рятувальники частини Аварійно-рятувальний Загін Спеціального Призначення ДСНС з Луцька, за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого та передали медикам.

Виклик до служби 101 надійшов о 10:47.
Під час аварії на Волині рятувальники деблокували водія автівки
Під час аварії на Волині рятувальники деблокували водія автівки
Під час аварії на Волині рятувальники деблокували водія автівки

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Теги: Волинь, ДТП
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