Під час аварії на Волині рятувальники деблокували водія автівки
Сьогодні, 14:43
На Волині рятувальники ДСНС деблокували водія, що потрапив у ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні біля села Береськ Доросинівської громади Луцького району трапилось ДТП, де в одній з автівок затиснуло людину.
Для ліквідації наслідків до місця події прибули рятувальники частини Аварійно-рятувальний Загін Спеціального Призначення ДСНС з Луцька, за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого та передали медикам.
Виклик до служби 101 надійшов о 10:47.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні біля села Береськ Доросинівської громади Луцького району трапилось ДТП, де в одній з автівок затиснуло людину.
Для ліквідації наслідків до місця події прибули рятувальники частини Аварійно-рятувальний Загін Спеціального Призначення ДСНС з Луцька, за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого та передали медикам.
Виклик до служби 101 надійшов о 10:47.
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