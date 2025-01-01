На Волині через п'яного водія - подвійна ДТП: зіткнулися три автомобілі

У Ковелі нетверезий водій скоїв ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, близько 23-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Відродження в місті Ковелі.На місці з’ясувалося, що водій автомобіля Mercedes-Benz, не дотримавшись безпечного інтервалу, здійснив наїзд на припаркований Citroen, який за інерцією врізався в автомобіль Audi.Під час спілкування інспектори помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці — результат 1,72 проміле.Крім того, поліцейські встановили, що водій ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії.Інспектори склали на водія низку адміністративних матеріалів за:ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.