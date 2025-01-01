Українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали на Донеччині

Українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали на Донеччині
В український полон потрапили двоє громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише Громадське.

Полонені перебувають у Службі безпеки України. Тривають слідчі та оперативні дії. Також Україна має їхні документи, банківські картки та особисті дані.

«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил», — заявив Зеленський.

Президент доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

За словами глави української держави, залучення росією прямо чи опосередковано Китаю в цю війну — «чіткий сигнал, що путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни».

«Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, це не вперше іноземці потрапляють в полон до українських військових. Так, 11 січня стало відомо, що українські бійці взяли в полон перших двох військових із Північної Кореї в Курській області росії. Вони зазнали поранень, але вижили. Їх доставили до Києва.

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Теги: Росія, Україна, війна
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