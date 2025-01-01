Від неочікуваного снігопаду до сонячної погоди: квітень продовжує дивувати волинян. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Вже третій день низку регіонів України засипає снігом.
І на Волинь повернулася справжня зима. За даними Укргідрометцентру, найбільше опадів спостерігається саме у західних областях.
Читачі Інтернет-видання ВолиньPost діляться світлинами неочікуваного снігопаду, який раптово змінюється ясною сонячною погодою.
У свою чергу, волинські синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Вночі та вранці 10-11 квітня, в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0-5°С. Рівень небезпечності – І, жовтий.
А в найближчу годину, в Луцьку та в східній частині області, очікується гроза.
А це світлини вже сонячного Луцька.
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І на Волинь повернулася справжня зима. За даними Укргідрометцентру, найбільше опадів спостерігається саме у західних областях.
Читачі Інтернет-видання ВолиньPost діляться світлинами неочікуваного снігопаду, який раптово змінюється ясною сонячною погодою.
У свою чергу, волинські синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Вночі та вранці 10-11 квітня, в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0-5°С. Рівень небезпечності – І, жовтий.
А в найближчу годину, в Луцьку та в східній частині області, очікується гроза.
А це світлини вже сонячного Луцька.
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Від неочікуваного снігопаду до сонячної погоди: квітень продовжує дивувати волинян. ФОТО
Сьогодні, 16:30