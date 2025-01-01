Від неочікуваного снігопаду до сонячної погоди: квітень продовжує дивувати волинян. ФОТО

Вже третій день низку регіонів України засипає снігом.І на Волинь повернулася справжня зима. За даними Укргідрометцентру, найбільше опадів спостерігається саме у західних областях.Читачіділяться світлинами неочікуваного снігопаду, який раптово змінюється ясною сонячною погодою.У свою чергу, волинські синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.Вночі та вранці 10-11 квітня, в Луцьку та по області, очікуються заморозки в повітрі 0-5°﻿С. Рівень небезпечності – І, жовтий.А в найближчу годину, в Луцьку та в східній частині області, очікується гроза.А це світлини вже сонячного Луцька.