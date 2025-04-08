США передали союзникам по НАТО управління польським хабом допомоги Україні

США передали союзникам по НАТО управління польським хабом допомоги Україні
Американські військові передали союзникам по НАТО свої завдання в аеропорту «Ясьонка» (Польща).

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х, пише LB.ua.

«Війська США залишаються у Польщі! Відповідно до рішення, ухваленого на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії в Ясьонці змінюється. Колишні завдання американських військ у Ясьонці переходять до їхніх союзників. Війська США залишаються у Польщі, але в інших місцях. Зараз у місії в Ясенці задіяні переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники», - розповів Косіняк-Камиш.

Він додав, що НАТО в межах місії NSATU бере на себе відповідальність за операцію в хабі.

Цього річ в аеропорт перебазували дві системи ППО Patriot.

Через це хаб у Польщі проходить більша частина іноземної допомоги Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США передали союзникам по НАТО управління польським хабом допомоги Україні
Сьогодні, 17:25
Від неочікуваного снігопаду до сонячної погоди: квітень продовжує дивувати волинян. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали на Донеччині
Сьогодні, 16:09
Укренерго: інформація про підготовку графіків відключень світла – фейк
Сьогодні, 15:37
На Волині через п'яного водія - подвійна ДТП: зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
Українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали на Донеччині Українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали на Донеччині
Сьогодні, 16:09
«Це ми дякуємо. Кожного дня»: «Укрзалізниця» відповіла воїну, який їхав з фронту потягом і перепросив за брудні берці «Це ми дякуємо. Кожного дня»: «Укрзалізниця» відповіла воїну, який їхав з фронту потягом і перепросив за брудні берці
Сьогодні, 13:43
Трамп розкритикував росію: вони бомбардують зараз, як божевільні Трамп розкритикував росію: вони бомбардують зараз, як божевільні
Сьогодні, 11:07
Зупинилося серце воїна з Волині Анатолія Мазура Зупинилося серце воїна з Волині Анатолія Мазура
Сьогодні, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США передали союзникам по НАТО управління польським хабом допомоги Україні
Сьогодні, 17:25
 0
Від неочікуваного снігопаду до сонячної погоди: квітень продовжує дивувати волинян. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
Українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали на Донеччині
Сьогодні, 16:09
 0
Укренерго: інформація про підготовку графіків відключень світла – фейк
Сьогодні, 15:37
 0
На Волині через п'яного водія - подвійна ДТП: зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 15:29
 0
Медіа
відео
1/8