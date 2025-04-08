США передали союзникам по НАТО управління польським хабом допомоги Україні





Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х, пише



«Війська США залишаються у Польщі! Відповідно до рішення, ухваленого на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії в Ясьонці змінюється. Колишні завдання американських військ у Ясьонці переходять до їхніх союзників. Війська США залишаються у Польщі, але в інших місцях. Зараз у місії в Ясенці задіяні переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники», - розповів Косіняк-Камиш.



Він додав, що НАТО в межах місії NSATU бере на себе відповідальність за операцію в хабі.



Цього річ в аеропорт перебазували дві системи ППО Patriot.



Через це хаб у Польщі проходить більша частина іноземної допомоги Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американські військові передали союзникам по НАТО свої завдання в аеропорту «Ясьонка» (Польща).Про це повідомив міністр національної оборони Польщіу соцмережі Х, пише LB.ua «Війська США залишаються у Польщі! Відповідно до рішення, ухваленого на саміті НАТО у Вашингтоні, характер місії в Ясьонці змінюється. Колишні завдання американських військ у Ясьонці переходять до їхніх союзників. Війська США залишаються у Польщі, але в інших місцях. Зараз у місії в Ясенці задіяні переважно норвезькі, німецькі, британські та польські війська, а також інші союзники», - розповів Косіняк-Камиш.Він додав, що НАТО в межах місії NSATU бере на себе відповідальність за операцію в хабі.Цього річ в аеропорт перебазували дві системи ППО Patriot.Через це хаб у Польщі проходить більша частина іноземної допомоги Україні.

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