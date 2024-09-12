На Волині жінки безплатно здобувають «чоловічі» професії. Перелік і умови





Експериментальний проєкт затверджений постановою Кабінету Міністрів з 15 листопада 2024 року.



Цьогоріч з 1 квітня одна з волинянок почала вивчати професію водія навантажувача у Дніпропетровському ЦПТО Державної служби зайнятості, розповіла



Перелік професій



У межах проєкту жінки на безоплатній основі можуть опанувати одну з 31 професій, зокрема:



верстатник деревообробних верстатів;



верстатник широкого профілю;



водій автотранспортних засобів;



водій навантажувача;



водій трамвая;



водій тролейбуса;



електрогазозварник;



електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;



електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок;



майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;



майстер з монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики;



машиніст екскаватора;



машиніст крана (кранівник);



машиніст крана металургійного виробництва;



монтажник систем утеплення будівель;



оператор верстатів з програмним керуванням;



оператор дистанційно керованих апаратів;



оператор котельні;



помічник машиніста електротяга;



помічник машиніста теплотяга;



слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;



слюсар з ремонту рухомого складу;



слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;



слюсар-ремонтник;



столяр;



столяр будівельний;



тесляр;



токар;



тракторист;



тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва;



фрезерувальник.



Як доєднатись



Навчання організовується на замовлення роботодавця. Після закінчення курсу його обов’язок протягом 15 днів працевлаштувати випускницю до себе на роботу.



Жінка може самостійно податись на навчання, тоді пошуком роботодавця буде займатись Волинський обласний центр зайнятості.



Доєднатись можна двома способами:



подати заявку на сайті Державної служби зайнятості;



особисто звернутись до найближчого центру зайнятості.



З собою потрібно мати:



паспорт;



ідентифікаційний код;



документ про освіту;



за наявності — документ, що підтверджує попередній досвід роботи.



Заробітна плата буде варіюватись залежно від ринку праці та рівня заробітної плати, який є в роботодавця, зазначила Оксана Меріда.



Деталі курсу



Навчання відбувається у групах, у кожній не менш як 7 людей.



Курси тривають близько 10 місяців і є безоплатними. Усі витрати компенсує центр зайнятості, максимальна сума — 30 тис. 280 грн.



Після успішного завершення навчання жінки отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.



За детальною інформацією можна звернутися до фахівців Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості:



адреса: вул. Сергія Тимошенка, 2.



тел.: +38 044 244 9470.



Ознайомитися з переліком навчальних закладів професійної освіти, які навчають жінок нових навичок, можна на сайті Державної служби зайнятості.



На Волині таких закладів — 10. Проте іноді навчання відбувається в інших областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянки можуть здобути навички у сферах, які зазвичай асоціюються з чоловічими професіями, а роботодавці — можливість працевлаштувати кваліфікованих працівників.Експериментальний проєкт затверджений постановою Кабінету Міністрів з 15 листопада 2024 року.Цьогоріч з 1 квітня одна з волинянок почала вивчати професію водія навантажувача у Дніпропетровському ЦПТО Державної служби зайнятості, розповіла misto.media начальниця управління реалізації програм зайнятості Волинського обласного центру зайнятості Оксана Меріда.У межах проєкту жінки на безоплатній основі можуть опанувати одну з 31 професій, зокрема:верстатник деревообробних верстатів;верстатник широкого профілю;водій автотранспортних засобів;водій навантажувача;водій трамвая;водій тролейбуса;електрогазозварник;електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок;майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;майстер з монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики;машиніст екскаватора;машиніст крана (кранівник);машиніст крана металургійного виробництва;монтажник систем утеплення будівель;оператор верстатів з програмним керуванням;оператор дистанційно керованих апаратів;оператор котельні;помічник машиніста електротяга;помічник машиніста теплотяга;слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;слюсар з ремонту рухомого складу;слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;слюсар-ремонтник;столяр;столяр будівельний;тесляр;токар;тракторист;тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва;фрезерувальник.Навчання організовується на замовлення роботодавця. Після закінчення курсу його обов’язок протягом 15 днів працевлаштувати випускницю до себе на роботу.Жінка може самостійно податись на навчання, тоді пошуком роботодавця буде займатись Волинський обласний центр зайнятості.подати заявку на сайті Державної служби зайнятості;особисто звернутись до найближчого центру зайнятості.паспорт;ідентифікаційний код;документ про освіту;за наявності — документ, що підтверджує попередній досвід роботи.Заробітна плата буде варіюватись залежно від ринку праці та рівня заробітної плати, який є в роботодавця, зазначила Оксана Меріда.Навчання відбувається у групах, у кожній не менш як 7 людей.Курси тривають близько 10 місяців і є безоплатними. Усі витрати компенсує центр зайнятості, максимальна сума — 30 тис. 280 грн.Після успішного завершення навчання жінки отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.За детальною інформацією можна звернутися до фахівців Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості:адреса: вул. Сергія Тимошенка, 2.тел.: +38 044 244 9470.Ознайомитися з переліком навчальних закладів професійної освіти, які навчають жінок нових навичок, можна на сайті Державної служби зайнятості.На Волині таких закладів — 10. Проте іноді навчання відбувається в інших областях.

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