Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 9 квітня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-8°, температура вдень 5-7° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-9°, температура вдень 3-8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-8°, температура вдень 5-7° тепла.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-9°, температура вдень 3-8° тепла.

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