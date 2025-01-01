Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 квітня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-8°, температура вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-9°, температура вдень 3-8° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 квітня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-8°, температура вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-9°, температура вдень 3-8° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 квітня
Сьогодні, 20:00
На кордоні України та Угорщини відкрили новий пункт пропуску
Сьогодні, 19:11
Від неочікуваного снігопаду до сонячної погоди: квітень продовжує дивувати волинян. ФОТО
Сьогодні, 16:30