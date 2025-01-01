Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 9 квітня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-8°, температура вдень 5-7° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-9°, температура вдень 3-8° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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