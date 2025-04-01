Стало відомо, хто взяв у полон китайців на Донеччині

Стало відомо, хто взяв у полон китайців на Донеччині
Двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в Силах оборони.

Наголошується, що громадяни КНР перебували на ворожому боці — в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ.

Наразі з полоненими українські правоохоронні органи проводять усі необхідні процесуальні дії.

За даними джерел УП, у перемовинах російських військових, що стоять на Сіверському напрямку, згадки про участь китайців у російській війні проти України фіксувалася вже кілька тижнів. Однак тільки після звяття в полон перших двох китайців, ця інформація підтвердилася.

Що передувало: 8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Також Зеленський зазначив, що доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для пояснень щодо інформації про участь громадян КНР у бойових діях на боці Росії.

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Теги: Росія, війна
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