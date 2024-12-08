В музей на Волині передали настінний килим ручної роботи минулого століття
Сьогодні, 20:59
Експозиція Ковельського історичного музею поповнилася новим експонатом — традиційним настінним килимом ручної роботи.
Його виткали в 1970 роках, розповіла Суспільному 8 квітня зберігачка фондів Мирослава Мороз. Виріб знайшли в хаті у одному з сіл Ковельського району. Висота настінного килима 1,7 метра, ширина — 2,62 метра.
"У минулому столітті на Волині були популярні вишиті килими з яскравими квітковими та геометричними візерунками. Це був період, коли традиційні техніки поєднувалися з новими тенденціями", — зазначила Мирослава Мороз.
Зберігачка фондів музею також додала, що такі вишиті килими часто створювали вдома або на замовлення. Особливо поширеними були великі квіткові орнаменти, червоно-зелені колірні гами та симетричні композиції.
Наразі новий експонат розміщений в експозиції 60-х років, де відтворений інтер'єр осель ковельчан тих років.
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Його виткали в 1970 роках, розповіла Суспільному 8 квітня зберігачка фондів Мирослава Мороз. Виріб знайшли в хаті у одному з сіл Ковельського району. Висота настінного килима 1,7 метра, ширина — 2,62 метра.
"У минулому столітті на Волині були популярні вишиті килими з яскравими квітковими та геометричними візерунками. Це був період, коли традиційні техніки поєднувалися з новими тенденціями", — зазначила Мирослава Мороз.
Зберігачка фондів музею також додала, що такі вишиті килими часто створювали вдома або на замовлення. Особливо поширеними були великі квіткові орнаменти, червоно-зелені колірні гами та симетричні композиції.
Наразі новий експонат розміщений в експозиції 60-х років, де відтворений інтер'єр осель ковельчан тих років.
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