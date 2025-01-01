У Польщу через Білорусь: в прикордонні на Волині затримали двох жителів Рівненщини

У Польщу через Білорусь: в прикордонні на Волині затримали двох жителів Рівненщини
У прикордонні в Ковельському районі на Волині, затримали двох жителів Рівненської області, які пішки йшли до кордону.

Про це 8 квітня повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби. Затриманим — 19 і 22 роки, пише Суспільне.

Чоловіки розповіли, що хотіли потрапити до республіки Польща через територію Білорусі. В прикордонну зону вони прибули на автомобілі, звідти пішки збиралися дістатися кордону.

Затриманих чоловіків доправили до прикордонного підрозділу. В Держприкордонслужбі додали, що за спробу перетину державного кордону поза пунктами пропуску їх притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 204 КУпАП. Міру покарання обере суд.

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Теги: Волинь, кордон
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