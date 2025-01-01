У Польщу через Білорусь: в прикордонні на Волині затримали двох жителів Рівненщини





Про це 8 квітня повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби. Затриманим — 19 і 22 роки, пише



Чоловіки розповіли, що хотіли потрапити до республіки Польща через територію Білорусі. В прикордонну зону вони прибули на автомобілі, звідти пішки збиралися дістатися кордону.



Затриманих чоловіків доправили до прикордонного підрозділу. В Держприкордонслужбі додали, що за спробу перетину державного кордону поза пунктами пропуску їх притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 204 КУпАП. Міру покарання обере суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У прикордонні в Ковельському районі на Волині, затримали двох жителів Рівненської області, які пішки йшли до кордону.Про це 8 квітня повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби. Затриманим — 19 і 22 роки, пише Суспільне Чоловіки розповіли, що хотіли потрапити до республіки Польща через територію Білорусі. В прикордонну зону вони прибули на автомобілі, звідти пішки збиралися дістатися кордону.Затриманих чоловіків доправили до прикордонного підрозділу. В Держприкордонслужбі додали, що за спробу перетину державного кордону поза пунктами пропуску їх притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 204 КУпАП. Міру покарання обере суд.

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