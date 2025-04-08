Держпродспоживслужба: інформація про появу в Україні отруйного авокадо не має офіційного підтвердження
Сьогодні, 23:07
Інформацію про отруйне авокадо в Україні офіційно не підтвердили.
Про це заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, пише LB.ua.
За його словами, у мережі поширювали повідомлення про нібито отруйне авокадо, яке завезли в Україну з Нідерландів (країна походження — Перу).
Станом на 8 квітня 2025 року Держпродспоживслужба не має офіційного підтвердження про реалізацію цієї продукції на території України, повідомив Ткачук.
Він додав, що за інформацією системи RASFF, небезпечна партія авокадо була виявлена в Нідерландах і рішенням голландської сторони не допущена до розповсюдження. Наразі партію утилізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, пише LB.ua.
За його словами, у мережі поширювали повідомлення про нібито отруйне авокадо, яке завезли в Україну з Нідерландів (країна походження — Перу).
Станом на 8 квітня 2025 року Держпродспоживслужба не має офіційного підтвердження про реалізацію цієї продукції на території України, повідомив Ткачук.
Він додав, що за інформацією системи RASFF, небезпечна партія авокадо була виявлена в Нідерландах і рішенням голландської сторони не допущена до розповсюдження. Наразі партію утилізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Держпродспоживслужба: інформація про появу в Україні отруйного авокадо не має офіційного підтвердження
Сьогодні, 23:07
Стало відомо, хто взяв у полон китайців на Донеччині
Сьогодні, 21:18
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 квітня
Сьогодні, 20:00