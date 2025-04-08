Держпродспоживслужба: інформація про появу в Україні отруйного авокадо не має офіційного підтвердження





Про це заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, пише



За його словами, у мережі поширювали повідомлення про нібито отруйне авокадо, яке завезли в Україну з Нідерландів (країна походження — Перу).



Станом на 8 квітня 2025 року Держпродспоживслужба не має офіційного підтвердження про реалізацію цієї продукції на території України, повідомив Ткачук.



Він додав, що за інформацією системи RASFF, небезпечна партія авокадо була виявлена в Нідерландах і рішенням голландської сторони не допущена до розповсюдження. Наразі партію утилізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інформацію про отруйне авокадо в Україні офіційно не підтвердили.Про це заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, пише LB.ua За його словами, у мережі поширювали повідомлення про нібито отруйне авокадо, яке завезли в Україну з Нідерландів (країна походження — Перу).Станом на 8 квітня 2025 року Держпродспоживслужба не має офіційного підтвердження про реалізацію цієї продукції на території України, повідомив Ткачук.Він додав, що за інформацією системи RASFF, небезпечна партія авокадо була виявлена в Нідерландах і рішенням голландської сторони не допущена до розповсюдження. Наразі партію утилізували.

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