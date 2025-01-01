9 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження ексначальник УСБУ у Волинській області Юрій Фелонюк (на фото), відомий хірург, колишній депутат Волинської обласної ради Любомир Валіхновський, директор ТзОВ «Протезист» ЛТД В’ячеслав Микульський.
Також особисте свято у громадської діячки Юлії Ткачук.
Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо безмежної любові, міцного здоров’я, довголіття.
Іменинники у цей день – Вадим, Гавриїл, Леон, Марія, Тамара. Хай ангел-охоронець буде з вами повсякчас.
9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату.
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Також особисте свято у громадської діячки Юлії Ткачук.
Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо безмежної любові, міцного здоров’я, довголіття.
Іменинники у цей день – Вадим, Гавриїл, Леон, Марія, Тамара. Хай ангел-охоронець буде з вами повсякчас.
9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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