9 квітня на Волині: гортаючи календар

Юрій Фелонюк (на фото), відомий хірург, колишній депутат Волинської обласної ради Любомир Валіхновський, директор ТзОВ «Протезист» ЛТД В’ячеслав Микульський.



Також особисте свято у громадської діячки Юлії Ткачук.



Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо безмежної любові, міцного здоров’я, довголіття.



Іменинники у цей день – Вадим, Гавриїл, Леон, Марія, Тамара. Хай ангел-охоронець буде з вами повсякчас.



9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату.

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