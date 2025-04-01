Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні, - Держдепартамент

Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні, - Держдепартамент
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс прокоментувала інформацію про захоплення в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Речниця Держдепартаменту заявила, що ці повідомлення є "тривожними".

"Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю", – наголосила Теммі Брюс.

Вона нагадала, що Дональд Трамп раніше попереджав про наслідки співпраці між Росією та Китаєм. Президент США тоді зазначив, що це "лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими".

Сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон двох військових з Китаю. А загалом вони мали бій з шістьома китайськими військовослужбовцями. Він підкреслив, що Україна має документи цих військових та кредитні картки.

Китайців взяли в полон у Донецькій області.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні. Причиною стало взяття в полон в Україні двох китайців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні, - Держдепартамент
Сьогодні, 04:18
США і росія проведуть нові перемовини: відома дата
Сьогодні, 01:42
9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Держпродспоживслужба: інформація про появу в Україні отруйного авокадо не має офіційного підтвердження
08 квітня, 23:07
У Польщу через Білорусь: в прикордонні на Волині затримали двох жителів Рівненщини
08 квітня, 22:14
Схожі новини
США і росія проведуть нові перемовини: відома дата США і росія проведуть нові перемовини: відома дата
Сьогодні, 01:42
США передали союзникам по НАТО управління польським хабом допомоги Україні США передали союзникам по НАТО управління польським хабом допомоги Україні
08 квітня, 17:25
Українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали на Донеччині Українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали на Донеччині
08 квітня, 16:09
«Це ми дякуємо. Кожного дня»: «Укрзалізниця» відповіла воїну, який їхав з фронту потягом і перепросив за брудні берці «Це ми дякуємо. Кожного дня»: «Укрзалізниця» відповіла воїну, який їхав з фронту потягом і перепросив за брудні берці
08 квітня, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні, - Держдепартамент
Сьогодні, 04:18
 0
США і росія проведуть нові перемовини: відома дата
Сьогодні, 01:42
 0
9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Держпродспоживслужба: інформація про появу в Україні отруйного авокадо не має офіційного підтвердження
08 квітня, 23:07
 0
У Польщу через Білорусь: в прикордонні на Волині затримали двох жителів Рівненщини
08 квітня, 22:14
 0
Медіа
відео
1/8