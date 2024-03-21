У Луцьку через погодні умови перенесли загальноміську екологічну толоку

У Луцьку через погодні умови перенесли загальноміську екологічну толоку
У Луцьку через похолодання вирішили перенести дату проведення щорічної загальноміської екологічної толоки, яка мала відбутися у п'ятницю, 11 квітня.

Прибирання міста перенесли на середу, 16 квітня, повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне.

Під час толоки також планують висадити більше тисячі дерев різних порід. До прибирання можуть долучитися усі охочі. В міській раді пообіцяли забезпечити учасників толоки рукавицями, пакетами і мішками для сміття.

Толока розпочнеться о 10:00, її планують провести на 46 локаціях обласного центру. Адреси — ТУТ.

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Теги: Луцьк, толока
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