У Луцьку через погодні умови перенесли загальноміську екологічну толоку
Сьогодні, 08:08
У Луцьку через похолодання вирішили перенести дату проведення щорічної загальноміської екологічної толоки, яка мала відбутися у п'ятницю, 11 квітня.
Прибирання міста перенесли на середу, 16 квітня, повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне.
Під час толоки також планують висадити більше тисячі дерев різних порід. До прибирання можуть долучитися усі охочі. В міській раді пообіцяли забезпечити учасників толоки рукавицями, пакетами і мішками для сміття.
Толока розпочнеться о 10:00, її планують провести на 46 локаціях обласного центру. Адреси — ТУТ.
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Прибирання міста перенесли на середу, 16 квітня, повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне.
Під час толоки також планують висадити більше тисячі дерев різних порід. До прибирання можуть долучитися усі охочі. В міській раді пообіцяли забезпечити учасників толоки рукавицями, пакетами і мішками для сміття.
Толока розпочнеться о 10:00, її планують провести на 46 локаціях обласного центру. Адреси — ТУТ.
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