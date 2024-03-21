У Луцьку через погодні умови перенесли загальноміську екологічну толоку





Прибирання міста перенесли на середу, 16 квітня, повідомили у Луцькій міській раді, пише



Під час толоки також планують висадити більше тисячі дерев різних порід. До прибирання можуть долучитися усі охочі. В міській раді пообіцяли забезпечити учасників толоки рукавицями, пакетами і мішками для сміття.



Толока розпочнеться о 10:00, її планують провести на 46 локаціях обласного центру. Адреси — ТУТ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через похолодання вирішили перенести дату проведення щорічної загальноміської екологічної толоки, яка мала відбутися у п'ятницю, 11 квітня.Прибирання міста перенесли на середу, 16 квітня, повідомили у Луцькій міській раді, пише Суспільне Під час толоки також планують висадити більше тисячі дерев різних порід. До прибирання можуть долучитися усі охочі. В міській раді пообіцяли забезпечити учасників толоки рукавицями, пакетами і мішками для сміття.Толока розпочнеться о 10:00, її планують провести на 46 локаціях обласного центру. Адреси — ТУТ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію