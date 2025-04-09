Фактично наступ росії на Харківську і Сумську область уже почався, - Сирський

Фактично наступ росії на Харківську і Сумську область уже почався, - Сирський
Новий російський наступ на Харківську та Сумську області фактично уже розпочався. Протягом попереднього тижня ворог майже удвічі збільшив кількість наступальної активності на всіх основних напрямках, розповів головнокомандувач Олександр Сирський у інтерв'ю lb.ua.

Загалом ситуація незмінна. Росія продовжує стратегічний наступ задля захоплення України.

"Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгромлення наших військ, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей, створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей. Він дотримується тих цілей чи намагається виконати ті завдання, які йому були поставлені", – пояснив головнокомандувач.

Стосовно підготовки військовий навчань Росії у Білорусі Сирський нагадав, що саме з цього починалася російська повномасштабна агресія. Військові навчання дають змогу замаскувати створення угруповань.

"Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне, так розпочиналося і 2022 року", – нагадав головком.

Наприкінці березня український президент попередив, що Росія збирається влаштувати новий наступ на Сумську і Харківську області. Цей наступ ворог хотів провести ще вісім місяців тому, але тоді Україна завадила цьому своєю курською операцією.

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Теги: Україна, росія, війна
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