У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину
Сьогодні, 10:04
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в підвальному приміщенні та евакуювали дитину.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Ботанічній до служби 101 надійшло о 12:31.
Вогнеборці 2-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька провели розвідку пожежі та зʼясували, що в квартирі на першому поверсі знаходиться дитина віком орієнтовно 12 років.
Через задимлення з підвалу йому було небезпечно залишатись вдома, тому рятувальники евакуювали його з песиком з квартири і до приїзду мами він чекав її в кабіні пожежного автомобіля.
Пожежу ліквідували за 10 хвилин, ніхто не постраждав.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Ботанічній до служби 101 надійшло о 12:31.
Вогнеборці 2-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька провели розвідку пожежі та зʼясували, що в квартирі на першому поверсі знаходиться дитина віком орієнтовно 12 років.
Через задимлення з підвалу йому було небезпечно залишатись вдома, тому рятувальники евакуювали його з песиком з квартири і до приїзду мами він чекав її в кабіні пожежного автомобіля.
Пожежу ліквідували за 10 хвилин, ніхто не постраждав.
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