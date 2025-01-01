У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину

У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в підвальному приміщенні та евакуювали дитину.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Ботанічній до служби 101 надійшло о 12:31.Вогнеборці 2-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька провели розвідку пожежі та зʼясували, що в квартирі на першому поверсі знаходиться дитина віком орієнтовно 12 років.Через задимлення з підвалу йому було небезпечно залишатись вдома, тому рятувальники евакуювали його з песиком з квартири і до приїзду мами він чекав її в кабіні пожежного автомобіля.Пожежу ліквідували за 10 хвилин, ніхто не постраждав.