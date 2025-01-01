У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину

У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в підвальному приміщенні та евакуювали дитину.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Ботанічній до служби 101 надійшло о 12:31.

Вогнеборці 2-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька провели розвідку пожежі та зʼясували, що в квартирі на першому поверсі знаходиться дитина віком орієнтовно 12 років.

Через задимлення з підвалу йому було небезпечно залишатись вдома, тому рятувальники евакуювали його з песиком з квартири і до приїзду мами він чекав її в кабіні пожежного автомобіля.

Пожежу ліквідували за 10 хвилин, ніхто не постраждав.
У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину
У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину
У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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