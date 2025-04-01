У Пентагоні ще остаточно не вирішили, чи скоротять контингент в Європі
Сьогодні, 11:07
США поки не ухвалили остаточне рішення про скорочення свого військового контингенту в країнах Європи, але наразі переглядають військову структуру.
Про це передає "Європейська правда".
"Але жодного рішення ще не ухвалили. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять конвенціональну оборону Європи", - йдеться в повідомленні.
ЗМІ раніше повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.
Ця інформація з’явилась на тлі того, що Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.
Тоді польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевняв, що виведення американських військових зі стратегічного аеропорту Жешува не є сигналом про те, що США планують зовсім піти з Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це передає "Європейська правда".
"Але жодного рішення ще не ухвалили. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять конвенціональну оборону Європи", - йдеться в повідомленні.
ЗМІ раніше повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.
Ця інформація з’явилась на тлі того, що Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.
Тоді польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевняв, що виведення американських військових зі стратегічного аеропорту Жешува не є сигналом про те, що США планують зовсім піти з Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку вантажівка знесла паркан і зачепила авто
Сьогодні, 11:08
У Пентагоні ще остаточно не вирішили, чи скоротять контингент в Європі
Сьогодні, 11:07
Коли відремонтують дорогу між селами Мишів та Іванівка на Волині
Сьогодні, 10:42
У Луцьку сталася пожежа в підвалі будинку: евакуювали дитину
Сьогодні, 10:04