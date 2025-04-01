У Пентагоні ще остаточно не вирішили, чи скоротять контингент в Європі





Про це передає



"Але жодного рішення ще не ухвалили. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять конвенціональну оборону Європи", - йдеться в повідомленні.



ЗМІ раніше повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.



Ця інформація з’явилась на тлі того, що Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.



Тоді польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевняв, що виведення американських військових зі стратегічного аеропорту Жешува не є сигналом про те, що США планують зовсім піти з Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США поки не ухвалили остаточне рішення про скорочення свого військового контингенту в країнах Європи, але наразі переглядають військову структуру.Про це передає "Європейська правда" "Але жодного рішення ще не ухвалили. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять конвенціональну оборону Європи", - йдеться в повідомленні.ЗМІ раніше повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.Ця інформація з’явилась на тлі того, що Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.Тоді польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевняв, що виведення американських військових зі стратегічного аеропорту Жешува не є сигналом про те, що США планують зовсім піти з Польщі.

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