П’яний водій на ВАЗі врізався у вантажівку на Волині: є постраждалі

П’яний водій на ВАЗі врізався у вантажівку на Волині: є постраждалі
Дорожньо-трнаспортна пригода із постраждалими трапилася учора, 8 квітня, на автодорозі поблизу села Доросині на Волині.

35-річний житель Доросинівської громади, керуючи легковиком ВАЗ у стані сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем ГАЗ, під керування 66-річного жителя Рожища, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Внаслідок ДТП водій та 36-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Слідство триває.
П’яний водій на ВАЗі врізався у вантажівку на Волині: є постраждалі

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Теги: ДТП, Волинь
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