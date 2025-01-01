П’яний водій на ВАЗі врізався у вантажівку на Волині: є постраждалі





35-річний житель Доросинівської громади, керуючи легковиком ВАЗ у стані сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем ГАЗ, під керування 66-річного жителя Рожища, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.



Внаслідок ДТП водій та 36-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.



Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-трнаспортна пригода із постраждалими трапилася учора, 8 квітня, на автодорозі поблизу села Доросині на Волині.35-річний житель Доросинівської громади, керуючи легковиком ВАЗ у стані сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем ГАЗ, під керування 66-річного жителя Рожища, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Внаслідок ДТП водій та 36-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Слідство триває.

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