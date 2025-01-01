Луцький підприємець Андрій Соломін подарував зоопарку техніку Karcher

Луцький підприємець Андрій Соломін подарував зоопарку техніку Karcher
Андрій Соломін – співзасновник групи компаній Cloud Castle та співвласник мережі магазинів Karcher, відкритих за франшизою. Віднедавна він – амбасадор бренду Karcher, відомого у всьому світі своєю надійною та високоефективною технікою для прибирання.

Уже кілька років поспіль бізнесмен активно підтримує Луцький зоопарк, реалізовуючи різні соціальні ініціативи. Днями він вирішив втілити в життя ще один благодійний проєкт.

Андрій приїхав в зоопарк, аби продемонструвати, як справляється Karcher з миттям вольєрів, а також подарувати звіринцю сучасну прибиральну техніку, що значно полегшить щоденну працю його працівників.

Андрій Соломін
Андрій Соломін

Випробували Karcher на практиці


Для прибирання обрали «левове містечко» – один з найбільших відкритих до огляду вольєрів звіринця, у якому в літній час мешкають великі кішки – леви та тигри.

Розпочали з очищення басейну. Для цього застосували апарат високого тиску HD 5/15 C Plus – зручний та універсальний пристрій, який дозволяє швидко та ефективно видаляти забруднення за допомогою лише струменів води. Він компактний, має високу мобільність, а також підходить як для горизонтальної, так і для вертикальної робити.

Луцький підприємець Андрій Соломін подарував зоопарку техніку Karcher

Далі перейшли до миття вікон, які у вольєрі для хижаків досить громіздкі та високі. Для цього процесу використали віконний пилосос WVP 10. Це легкий, надійний і потужний пристрій для збору вологи зі скла та інших гладких поверхонь. Його легко використовувати в будь-якому положенні, включаючи роботу над головою. Працює пилосос на акумуляторі, має великий резервуар для брудної води, а також легко очищується.

«Це лише деяка техніка від Karcher. Насправді ж асортимент бренду дуже широкий. В них є обладнання, яке дозволяє прибирати як вдома, так і в професійному середовищі. Якщо одне вікно вдома ви миєте 40 хвилин – то з професійною технікою Karcher – витратите на це хвилин 10. Тобто впораєтеся у чотири рази швидше. І це я навіть не говорю про якість прибирання», – говорить Андрій Соломін.

Луцький підприємець Андрій Соломін подарував зоопарку техніку Karcher

Після демонстрації – подарунки


Після демонстративного прибирання Андрій Соломін вирішив зробити зоопарку сюрприз та подарувати підмітальну машину. Це повністю механічний пристрій, який дозволяє без зайвих зусиль «підмести» доріжку – просто штовхаєте його перед собою, і все сміття опиняється у спеціальному резервуарі. Він легко спустошується та миється без контакту із відходами. Машина проста у керуванні та компактна під час зберігання.

«Коли попереднього разу я тут був, то бачив, скільки часу персонал зоопарку витрачає на прибирання території (а людей тут, до слова, не так і багато). Тому, якщо є можливість пришвидшити якісь процеси, то треба це зробити. Аби працівники могли більше часу приділяти тваринкам. Саме тому ми вирішили зробити такий подарунок», – розповів підприємець.


Крім того, Андрій зробив для звіринця незапланований подарунок. Він побачив, як персоналу зоопарку сподобався віконний пилосос, та вирішив презентувати і його.

«Я дуже вдячна, адже у деяких відділах (наприклад, у вольєрах приматів) є дуже багато скла, – говорить директорка зоопарку Людмила Денисенко. – І коли люди доторкаються до нього руками, залишають багато відбитків. Тому миття вікон займає чимало часу. Але тепер, з віконним пилососом, цей процес стане в рази легшим. А щодо підмітальної машини, то наші працівники просто захоплені нею. Тепер не буде тачок, граблів, віників, сміттєвих пакетів. Пройшовся прибиральною машиною по доріжках парку, вийняв бак, спустошив його і більше ніяких проблем. Я сьогодні для себе відкрила, що Karcher – це техніка для тих, хто хоче полюбити прибирати».

Луцький підприємець Андрій Соломін подарував зоопарку техніку Karcher

До слова, це вже не перша благодійна акція, яку втілює Андрій Соломін у Луцькому зоопарку. Кілька років тому він взяв шефство над вовками і тепер регулярно переказує кошти на їхнє харчування.

А минулого року у звіринці почали втілювати проєкт для лемурів – 50-метровий місток-перехід, по якому тварини зможуть ходити зі своїх кліток до острова серед водойми.

Прочитати більше про техніку Karcher можна тут

Луцький підприємець Андрій Соломін подарував зоопарку техніку Karcher

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