Російський бомбардувальник Ту-22М3 знищили українським дроном, - Сирський

Олександр Сирський стверджує, що аварію стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 влаштувала Україна. У росії казали, що до цього нібито призвела технічна несправність.



Про це він сказав в інтерв’ю Lb.ua, пише



Сирський каже, що українські військові завдали удару по бомбардувальнику, коли той тільки приземлився. Ціна такого літака становить 100 мільйонів доларів.



Зазначимо, що у щоденній статистиці втрат Генштаб протягом минулого тижня не підтверджував ураження ще одного російського літака.



Нагадаємо, 2 квітня російське Міноборони повідомило про аварію бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області. Там казали, що це сталося під час планового польоту, а причина аварії — нібито в технічній несправності.



Унаслідок трощі пілот бомбардувальника загинув, а екіпаж буцімто встиг катапультуватися.



Ту-22М3 — це надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Цей літак називали «вбивцею авіаносців», оскільки він здатен запускати надзвукові протикорабельні ракети Х-22.



Раніше такий літак росіяни втрачали у квітні 2024 року — тоді його збили бійці Головного управління розвідки Міноборони та Повітряних сил ЗСУ.

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