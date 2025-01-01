Російський бомбардувальник Ту-22М3 знищили українським дроном, - Сирський

Російський бомбардувальник Ту-22М3 знищили українським дроном, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський стверджує, що аварію стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 влаштувала Україна. У росії казали, що до цього нібито призвела технічна несправність.

Про це він сказав в інтерв’ю Lb.ua, пише Громадське.

Сирський каже, що українські військові завдали удару по бомбардувальнику, коли той тільки приземлився. Ціна такого літака становить 100 мільйонів доларів.

Зазначимо, що у щоденній статистиці втрат Генштаб протягом минулого тижня не підтверджував ураження ще одного російського літака.

Нагадаємо, 2 квітня російське Міноборони повідомило про аварію бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області. Там казали, що це сталося під час планового польоту, а причина аварії — нібито в технічній несправності.

Унаслідок трощі пілот бомбардувальника загинув, а екіпаж буцімто встиг катапультуватися.

Ту-22М3 — це надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Цей літак називали «вбивцею авіаносців», оскільки він здатен запускати надзвукові протикорабельні ракети Х-22.

Раніше такий літак росіяни втрачали у квітні 2024 року — тоді його збили бійці Головного управління розвідки Міноборони та Повітряних сил ЗСУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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