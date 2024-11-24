У Луцьку підняли тарифи на опалення
Сьогодні, 13:05
Міська влада затвердила нові тарифи на теплову енергію та послуги, що надає ДКП «Луцьктепло», для бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.
Відповідний проєкт рішення ухвали під час чергового засідання виконавчого комітету, що відбулось сьогодні, 9 квітня, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Враховуючи рекомендації комісії з питань ціноутворення та тарифної політики, виконавчий комітет міської ради затвердив нові тарифи на теплову енергію та послуги державного комунального підприємства «Луцьктепло». Вони почнуть діяти з 1 травня по 30 вересня 2025 року.
Так, нові тарифи встановлені для трьох категорій: «бюджетні установи», «релігійні організації» та «інші споживачі».
Докладно з проєктом рішення можна ознайомитися за покликанням.
До слова, для населення діє на період воєнного стану мораторій на підвищення цін.
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Відповідний проєкт рішення ухвали під час чергового засідання виконавчого комітету, що відбулось сьогодні, 9 квітня, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Враховуючи рекомендації комісії з питань ціноутворення та тарифної політики, виконавчий комітет міської ради затвердив нові тарифи на теплову енергію та послуги державного комунального підприємства «Луцьктепло». Вони почнуть діяти з 1 травня по 30 вересня 2025 року.
Так, нові тарифи встановлені для трьох категорій: «бюджетні установи», «релігійні організації» та «інші споживачі».
Докладно з проєктом рішення можна ознайомитися за покликанням.
До слова, для населення діє на період воєнного стану мораторій на підвищення цін.
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