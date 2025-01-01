У Луцьку ліквідують два блокпости





Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 9 квітня, пише



Зокрема, демонтують блокпости:



на вул. Глушець;



на вул. Рогова.



Вони уже тривалий час не використовуються, а тому мають занедбаний вигляд, йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення.



Працівники департаменту муніципальної варти міської ради повинні прибрати ці території від автомобільних шин, бетонних блоків, мішків із піском, інших конструкцій та відновити благоустрій території.



Це забезпечить належний санітарний стан доріг громади.



Також члени виконавчого комітету ухвалили рішення ліквідувати обмежувачі руху на 10 вулицях у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блокпости, які не діють, вирішили демонтувати у Луцьку.Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради у середу, 9 квітня, пише misto.media на вул. Глушець;на вул. Рогова.Вони уже тривалий час не використовуються, а тому мають занедбаний вигляд, йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення.Працівники департаменту муніципальної варти міської ради повинні прибрати ці території від автомобільних шин, бетонних блоків, мішків із піском, інших конструкцій та відновити благоустрій території.Це забезпечить належний санітарний стан доріг громади.Також члени виконавчого комітету ухвалили рішення ліквідувати обмежувачі руху на 10 вулицях у Луцьку.

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