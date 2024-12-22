Парафія на Волині, яка перейшла до ПЦУ, вперше молилася українською мовою

Парафія на Волині, яка перейшла до ПЦУ, вперше молилася українською мовою
Учора, 8 квітня, в Різдво-Богородичному храмі у селі Забужжя на Волині відбулась перша спільна молитва за Україну – українською мовою, яку очолив, з благословення архієпископа Матфея, прот. Богдан Здрок.

Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська єпархія ПЦУ.

Віряни намагалися увійти до свого храму ще з грудня минулого року, коли під час зборів вирішили вийти з підпорядкування УПЦ мп і приєднатись до Православної Церкви України.

За пару місяців стояння і молитов все ж таки, з Божою допомогою, вірянам вдалося зайти до рідного храму. Однак коли всі прийшли, аби провести тут першу спільну молитву стало зрозуміло, що «батюшка» готувався до такого сценарію.

В храмі залишились «голі» стіни, вивезені більшість ікон та все церковне начиння.

Громада не втрачає надії, і буде старатись облаштувати свій храм.


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Теги: ПЦУ, Волинь
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