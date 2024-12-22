Парафія на Волині, яка перейшла до ПЦУ, вперше молилася українською мовою

Учора, 8 квітня, в Різдво-Богородичному храмі у селі Забужжя на Волині відбулась перша спільна молитва за Україну – українською мовою, яку очолив, з благословення архієпископа, прот.Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська єпархія ПЦУ.Віряни намагалися увійти до свого храму ще з грудня минулого року, коли під час зборів вирішили вийти з підпорядкування УПЦ мп і приєднатись до Православної Церкви України.За пару місяців стояння і молитов все ж таки, з Божою допомогою, вірянам вдалося зайти до рідного храму. Однак коли всі прийшли, аби провести тут першу спільну молитву стало зрозуміло, що «батюшка» готувався до такого сценарію.В храмі залишились «голі» стіни, вивезені більшість ікон та все церковне начиння.Громада не втрачає надії, і буде старатись облаштувати свій храм.