Росія та Білорусь восени проведуть спільні навчання: чи є ризик наступу





Про це повідомляє Олександра Сирського.



Відповідаючи на питання про те, чи можуть осінні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" бути елементом підготовки наступу на Україну з території Білорусі, Сирський заявив, що усі навчання мають якусь мету.



"І одна з таких цілей - це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань - це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ", - додав він.



Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що саме так усе й розпочиналось у 2022-му. Спочатку було створене військове угруповання, яке проводило навчання. Тоді ж Київ сподівався, що вони закінчаться, а росіяни повернуться назад до Росії. Втім, після продовження навчань, для Сирського "стало ясно, що все".



Оцінюючи загрозу осінніх навчань головнокомандувач ЗСУ заявив, що цей фактор необхідно враховувати.



Роль Білорусі у війні проти України



Повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року. Тоді ж частина російських військ увійшла на територію України з боку Білорусі, використовуючи її як плацдарм для наступу на Київ та північні регіони. Окупанти захопили низку населених пунктів та прорвалися до передмість столиці, проте ЗСУ вдалось повністю вибити росіян з території Київської області.



Окремо варто додати, що Сирський тим часом підтвердив, що Росія розпочала наступ на Сумську та Харківську області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всі військові навчання мають якусь мету. Одна з них - приховане створення угруповань наступальних військ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ)Відповідаючи на питання про те, чи можуть осінні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" бути елементом підготовки наступу на Україну з території Білорусі, Сирський заявив, що усі навчання мають якусь мету."І одна з таких цілей - це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань - це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ", - додав він.Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що саме так усе й розпочиналось у 2022-му. Спочатку було створене військове угруповання, яке проводило навчання. Тоді ж Київ сподівався, що вони закінчаться, а росіяни повернуться назад до Росії. Втім, після продовження навчань, для Сирського "стало ясно, що все".Оцінюючи загрозу осінніх навчань головнокомандувач ЗСУ заявив, що цей фактор необхідно враховувати.Повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року. Тоді ж частина російських військ увійшла на територію України з боку Білорусі, використовуючи її як плацдарм для наступу на Київ та північні регіони. Окупанти захопили низку населених пунктів та прорвалися до передмість столиці, проте ЗСУ вдалось повністю вибити росіян з території Київської області.Окремо варто додати, що Сирський тим часом підтвердив, що Росія розпочала наступ на Сумську та Харківську області.

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