13-річний український каратист відмовився від спільного фото з росіянином на церемонії нагородження

13-річний український каратист відмовився від спільного фото з росіянином на церемонії нагородження
У мексиканській Гвадалахарі відбувся яскравий етап Юнацької ліги карате, який став не лише спортивною подією, а й прикладом справжнього патріотизму.

Про це пише Українська правда.

13-річний Євген Мельник із Києва, представник клубу Shogun, виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 45 кг серед юнаків 12-13 років. Для юного спортсмена це перша нагорода такого рівня.

Вчинок Євгена після нагородження зробив цю "бронзу" особливою. Коли настав час традиційної фотосесії з призерами, один із яких був представником Росії, Євген твердо відмовився від спільного фото та потиску руки.

Організатори змагань намагалися повернути хлопця на п'єдестал, але той демонстративно розвернувся і пішов.

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Теги: каратист, росіянин
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