13-річний український каратист відмовився від спільного фото з росіянином на церемонії нагородження
Сьогодні, 14:48
У мексиканській Гвадалахарі відбувся яскравий етап Юнацької ліги карате, який став не лише спортивною подією, а й прикладом справжнього патріотизму.
Про це пише Українська правда.
13-річний Євген Мельник із Києва, представник клубу Shogun, виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 45 кг серед юнаків 12-13 років. Для юного спортсмена це перша нагорода такого рівня.
Вчинок Євгена після нагородження зробив цю "бронзу" особливою. Коли настав час традиційної фотосесії з призерами, один із яких був представником Росії, Євген твердо відмовився від спільного фото та потиску руки.
Організатори змагань намагалися повернути хлопця на п'єдестал, але той демонстративно розвернувся і пішов.
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Про це пише Українська правда.
13-річний Євген Мельник із Києва, представник клубу Shogun, виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 45 кг серед юнаків 12-13 років. Для юного спортсмена це перша нагорода такого рівня.
Вчинок Євгена після нагородження зробив цю "бронзу" особливою. Коли настав час традиційної фотосесії з призерами, один із яких був представником Росії, Євген твердо відмовився від спільного фото та потиску руки.
Організатори змагань намагалися повернути хлопця на п'єдестал, але той демонстративно розвернувся і пішов.
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Коментарі 1
Красень!!!!
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