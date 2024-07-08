«Мої діти воюють, і я маю бути поруч», - волинський прикордонник

«Мої діти воюють, і я маю бути поруч», - волинський прикордонник
У Луцьку військовослужбовці Волинського прикордонного загону урочисто присягнули на вірність українському народові. Відтепер вони офіційно стали частиною Держприкордонслужби.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Найстарший серед тих, хто нещодавно долучився до прикордонної родини, 54-річний Микола з Хмельницького. До мобілізації чоловік працював водієм, доставляв продукти. Коли нещодавно отримав повістку - рішення було миттєвим.

«Мої діти захищають Україну, і я також маю бути поруч», - ділиться Микола, обоє дітей якого служать у Силах оборони України: син - в ЗСУ, а донька - у ДПСУ.

Чоловік має військовий досвід, адже ще у радянські часи він проходив строкову службу в авіаційних підрозділах. Тепер, попри вік, долучився до ДПСУ, аби разом із побратимами боронити державний кордон.

Урочиста подія завершилась благословенням капеланів, які звернулися до новобранців зі словами духовної підтримки, окропили військових освяченою водою та подарували їм іконки для захисту від усього лихого.


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Теги: прикордонники, війна, наближають перемогу
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