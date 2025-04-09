Від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили 63 000 об'єктів енергетики

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили 63 000 об'єктів енергетики
За три роки повномасштабної війни російські окупанти пошкодили понад 63 тисячі об’єктів енергетики України. У 2024 році через масовані удари та щоденні точкові обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури Україна втратила близько 10 ГВт генеруючої потужності.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, пише LB.ua.

"За три роки повномасштабної війни було пошкоджено понад 63 тисячі об’єктів енергетичної інфраструктури, а тільки у 2024 році масовані удари та щоденні точкові обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури призвели до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, під час опалювального сезону, з 17 листопада 2024 по березень 2025 року, відбулося 9 масованих атак на енергосистему України. Найпотужніша з них — 13 грудня, коли енергетичну інфраструктуру одночасно атакували понад 300 засобів ураження.

Вже за два тижні, 25 грудня, у день Різдва, відбулася чергова атака подібного масштабу. Проте вже через три дні електропостачання було відновлено у повному обсязі.
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили 63 000 об'єктів енергетики

З 2022 року внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру загинуло 160 енергетиків, які виконували свою роботу під час ворожих обстрілів, понад 300 працівників отримали поранення через атаки на об’єкти.

У Міненерго наголосили, що попри інтенсивність ударів, енергетики змогли відновити близько 60% пошкодженої генерації. Усі дев’ять енергоблоків українських АЕС працювали на повну потужність. З грудня 2024 року максимальну потужність для імпорту електроенергії з Європейського Союзу було збільшено до 2,1 ГВт. Це рішення партнерів стало критичним для стабілізації системи під час пікових навантажень.
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили 63 000 об'єктів енергетики

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Теги: Росія, Україна, війна
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